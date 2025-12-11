പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നൊബേൽ ജേതാവ് മരിയ

Begin typing your search above and press return to search.
11 Dec 2025 10:30 PM IST
11 Dec 2025 10:30 PM IST
News Summary - Nobel laureate María Corina Machado makes public appearance in Norway
ഓസ്ലോ: ഈ വർഷത്തെ സമാധാന നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മരിയ കൊറിന മചാഡോ 11 മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മരിയക്കുപകരം മകൾ അന കൊറീന സോസ നൊബേൽ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നോർവെയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഓസ്ലോയിലെ ഹോട്ടൽ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും അവർ അനുയായികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്.
തുടർന്ന് മരിയയും അനുയായികളും വെനിസ്വേലയുടെ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു. വെനിസ്വേലയുടെ തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കാളിയായതിനെ തുടർന്ന് മരിയയെ താൽക്കാലികമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ജനുവരി ഒമ്പതു മുതൽ അവർ ഒളിവിലായിരുന്നു.
