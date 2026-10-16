'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല, മാറ്റം ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം'; ഫ്രാൻസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം പടരുന്നു

'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല, മാറ്റം ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം'; ഫ്രാൻസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം പടരുന്നുtext_fields
പാരീസ്: വരാനിരിക്കുന്ന 2027-ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഫ്രാൻസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു. ക്ലാസ് മുറികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ്, അധ്യാപകരുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് ഫ്രാൻസിലുടനീളം സ്കൂളുകൾ ഉപരോധിച്ചും തെരുവിൽ മാർച്ചുകൾ നടത്തിയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പ്രക്ഷോഭം വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരിന് വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമ്പസുകൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി റാഡിക്കൽ-ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിയായ 'ലാ ഫ്രാൻസ് ഇൻസൗമിസ്' (LFI) ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർനു കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പൊതുധനകാര്യ പ്രതിസന്ധിയും ഭിന്നത നിറഞ്ഞ പാർലമെന്റും നേരിടുന്ന ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് വിദ്യാർഥി സമരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിന്റെ സമത്വമെന്ന വാഗ്ദാനവും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്നും പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ കടുത്ത അവഗണന നേരിടുകയാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ബി.ബി.സിയോട് വ്യക്തമാക്കി. "പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല, മാറ്റം ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം," എന്ന് 17 കാരിയായ വിദ്യാർഥിനി ലോല പ്രതികരിച്ചു. 1968-ലെ മെയ് പ്രക്ഷോഭത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവിലെ സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തുമെന്ന സൂചനയുണ്ട്.
അതേസമയം, എൽ.എഫ്.ഐ നേതാവ് ജീൻ-ലൂക്ക് മെലെൻചോൺ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന സമ്പന്നരുടെ മേലുള്ള നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം, വോട്ടവകാശ പ്രായം 16 ആയി കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി എൽ.എഫ്.ഐ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർനു ആരോപിച്ചു. അക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ച അദ്ദേഹം, വിദ്യാർഥികളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ അടിയന്തര പരിഹാര നടപടികളുമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യാപകക്ഷാമം നേരിടുന്ന സ്കൂളുകളിലേക്ക് 3,000 സപ്ലൈ അധ്യാപകരെ അടിയന്തരമായി നിയോഗിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി നിരവധി ദശലക്ഷം യൂറോയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള അധ്യാപകർക്കായി പ്രത്യേക ഫണ്ടും അനുവദിക്കും. സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്ലാസുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതിയോട് കൂടിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിമാരോട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം 250,000 കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയനുകൾ ഇത് 450,000 ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രശസ്തമായ 'യെല്ലോ വെസ്റ്റ്' പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാരാന്ത്യത്തോടെ സമരം സ്കൂൾ തലത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭമായി മാറുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണകൂടം. 2027-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സർക്കാരിന് മുൻപിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപരീക്ഷയായി ഈ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
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