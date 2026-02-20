Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 11:45 PM IST

    പണമില്ല; സൊമാലിയയിലെ യു.എൻ ഭക്ഷണവിതരണം നിലച്ചേക്കും

    ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്നും പട്ടിണിയിൽ
    food distribution in Somalia
    മൊ​ഗാ​ദി​ശു: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​വും പ​ട്ടി​ണി​യും കാ​ര​ണം പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി​യ സോ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്ന ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണം ഏ​പ്രി​ലോ​ടെ നി​ല​ച്ചേ​ക്കും.

    പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ്​ പ്രോ​ഗ്രാം അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ​ട്ടി​ണി​യാ​ണ് സോ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഭാ​വ​ന കു​ത്ത​നെ കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണ് പ​ട്ടി​ണി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണം വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ നാ​ലി​ലൊ​ന്നും (ഏ​ക​ദേ​ശം 44 ല​ക്ഷം പേ​ർ) ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ പ​ത്തു​ല​ക്ഷം പേ​ർ ക​ടു​ത്ത പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ 22 ​ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​ത് ആ​റു​ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കാ​യി ചു​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - No money; UN food distribution in Somalia may stop
