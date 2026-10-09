യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇറാനെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്; ഹുർമുസിൽ വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ

യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇറാനെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്; ഹുർമുസിൽ വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയിൽ, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും, വാഷിങ്ടണ്ണും തെഹ്റാനും തമ്മിൽ സൈനിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സജീവമാണ്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ‘ഉൽപാദനപരമായ ചർച്ചകൾ’ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രധാന യുദ്ധനടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ യു.എസ് സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യു.എസ് മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു ആഴ്ച മുമ്പോ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അതേസമയം, ഹൂതി വിമതർ റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെ പകുതിയോളം പുറപ്പെടൽ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. റിയാദിന് നേരെ വന്ന രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഖമിസ് മുശൈത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു മിസൈലുമടക്കം തകർത്തതായി സഖ്യസേന അറിയിച്ചു.
മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് റിയാദിലെ ഒരു നഴ്സറിയും മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് കോംപ്ലക്സും തകർന്നതായി ‘ഖലീജ് ടൈംസ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ‘പ്രത്യേക അനുമതി’ വേണമെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവിട്ടു.
സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികളായ ആകാശ എയറും ഇൻഡിഗോയും റിയാദിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇത് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ യാത്രയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻറെ ‘ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റിലെ’ 17 കപ്പലുകൾ അടക്കം പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ യു.എസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാനിയൻ എണ്ണ വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെയും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ട്രെഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില നാല് ശതമാനത്തോളം ഉയർന്നു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 104.28 ഡോളറായി എത്തി. ഇതിനിടെ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദ്മിർ പുടിൻ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയനുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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