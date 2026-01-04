Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    4 Jan 2026 11:26 PM IST
    Updated On
    4 Jan 2026 11:26 PM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഭീ​ക​ര​ത, അ​ഴി​മ​തി... മ​ദൂ​റോ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളേ​റെ; വിചാരണ അമേരിക്കൻ കോടതിയിൽ

    മദൂറോയെയും ഭാര്യയെയും പാർപ്പിച്ച ന്യൂയോർക്കിലെ തടങ്കൽ പാളയത്തിന് മുന്നിലെ സുരക്ഷാ വിന്യാസം

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: അ​മേ​രി​ക്ക ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ​ക്കും ഭാ​ര്യ​ക്കും മ​ക​നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി യു.​എ​സ് നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പ്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​റ്റ് ചി​ല​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി.

    മ​ദൂ​റോ അ​ഴി​മ​തി, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഭീ​ക​ര​താ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, വ്യാ​ജ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കേ​സ്, ആ​യു​ധ​കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​ത​താ​യി യു.​എ​സ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ട​ൺ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്ന, അ​ഴി​മ​തി വി​ള​യാ​ടി​യ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലേ​തെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. മാ​ൻ​ഹ​ട്ട​ൻ കോ​ട​തി​യി​ലാ​കും കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക.

    മ​ദൂ​റോ​യും ഭാ​ര്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ കോ​പം ഉ​ട​ൻ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ പാം ​ബോ​ണ്ടി എ​ക്‌​സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ക്കി​യ അ​ഴി​മ​തി ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രാ​ൻ മ​ദൂ​റോ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രു​മാ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​രു​മാ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഭീ​ക​ര​രു​മാ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ്ഥാ​പി​ച്ച് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ട​ൺ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ മ​ദൂ​റോ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സി​ന​ലോ​വ കാ​ർ​ട്ട​ൽ, ട്രെ​ൻ ഡി ​അ​രാ​ഗ്വ സം​ഘം പോ​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​വും അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​വു​മാ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​നാ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക​യും നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള അ​ഴി​മ​തി ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രാ​ൻ മ​ദൂ​റോ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്നും കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ പ​രി​ര​ക്ഷ​യും മ​റ്റ് പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി​യ​താ​യും 2020 ഓ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 250 ട​ൺ​വ​രെ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ട​ത്തി​യ​താ​യും യു.​എ​സ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തി​വേ​ഗ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യും ര​ഹ​സ്യ വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം; ഏകപക്ഷീയ നടപടി യുദ്ധസമാനം -മംദാനി

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ സി​ലി​യ ഫ്ലോ​റ​സി​നെ​യും ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​യെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് മേ​യ​ർ സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി.

    പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു നേ​രെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യ​ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും യു.​എ​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും മം​ദാ​നി ‘എ​ക്സി’​ൽ കു​റി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ട്രം​പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച മം​ദാ​നി, ഇ​തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    “ഈ ​ന​ട​പ​ടി വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​രെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തെ സ്വ​ന്തം നാ​ട് എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് നി​വാ​സി​ക​ളെ ഇ​ത് നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.” അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ത്. അ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​സ്ഥി​ര​ത​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യും മൂ​ലം പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ്. മ​ദു​റോ​യെ യു.​എ​സ് സൈ​ന്യം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് കു​ടി​യേ​റ്റ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭ​യ​വും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും മം​ദാ​നി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

