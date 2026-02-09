Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം തടയാൻ നികരാഗ്വ; ക്യൂബൻ പൗരന്മാർക്ക് വിസ നിർബന്ധമാക്കി

    അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം തടയാൻ നികരാഗ്വ; ക്യൂബൻ പൗരന്മാർക്ക് വിസ നിർബന്ധമാക്കി
    മെ​ക്സി​കോ സി​റ്റി: അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്യൂ​ബ​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗം അ​ട​ച്ച് നി​ക​രാ​ഗ്വ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ക്യൂ​ബ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യാ​ണ് നി​ക​രാ​ഗ്വ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ക്യൂ​ബ​ക്കു​മേ​ൽ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ക്യൂ​ബ​ക്കാ​ർ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യാ​ണ് നി​ക​രാ​ഗ്വ​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ക്യൂ​ബ​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ക​രാ​ഗ്വ​യി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മെ​ക്സി​കോ വ​ഴി യു.​എ​സ് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ എ​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് പ​തി​വ്.

    നേ​ര​ത്തേ, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭി​ന്ന​ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തെ ഒ​രു ആ​യു​ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ക​രാ​ഗ്വ ക്യൂ​ബ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഹെ​യ്തി​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ട്രം​പ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

    TAGS:cubaimmigrationNicaraguaUnited States
