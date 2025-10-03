Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 6:45 AM IST

    വരുന്നു, ഗസ്സക്ക്​ പുതിയ വൈസ്രോയി

    ‘സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​തി​ഥി’​യാ​യി ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ
    വരുന്നു, ഗസ്സക്ക്​ പുതിയ വൈസ്രോയി
    ടോണി ​ബ്ലെയറും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും

    ഗ​സ്സ​യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​യാ​ൽ കോ​ള​നി വാ​ഴ്​​ച​യു​ടെ പു​തി​യ രൂ​പ​മാ​കും ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​വു​ക. ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി വെ​സ്റ്റ്​​ബാ​ങ്കി​നെ​യും ഗ​സ്സ​യെ​യും ര​ണ്ടു പ്ര​ത്യേ​ക ഭൂ​ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്, ഏ​കീ​കൃ​ത ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം അ​പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഗൂ​ഢ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ട്ടു​​ക​യെ​ന്ന​ത്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല, ഫ​ല​സ്തീ​നി​യു​ടെ സ്വ​യം നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​കും അ​ത്.

    പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ​ക്ഷ​പാ​തി​യാ​യ, യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും നി​ന്നും നി​ഷ്ക്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​നെ ഗ​സ്സ​യു​ടെ ‘വൈ​സ്രോ​യി’ ആ​യി നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മ​ല്ല.

    ഒ​ന്നാം ലോ​ക​യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​രം 1920 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന്​ സ​ർ ഹെ​ർ​ബ​ർ​ട്ട്​ സാ​മു​വ​ലി​ൽ തു​ട​ങ്ങി, ’48 മേ​യ്​ 14ന്​ ​ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ അ​ല​ൻ ക​ണ്ണി​ങ്​​ഹാ​മി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​നി​​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വാ​ഴ്ച​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സി​ന്‍റെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ​യും കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി ബ്ലെ​യ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.എ​ന്നും യു.​എ​സി​ന്‍റെ ജൂ​നി​യ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി മാ​ത്രം നി​ന്നി​രു​ന്ന ബ്ലെ​യ​റി​ന്​​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ർ​ജ്​ ബു​ഷി​നൊ​പ്പം അ​ഫ്​​ഗാ​നി​ലും ഇ​റാ​ഖി​ലും യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന്​ ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല.

    മു​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി​രു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​ര​റ്റ്​ താ​ച്ച​റെ​പ്പോ​ലെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചൊ​രു ഭ​ര​ണ​ത​ത്ത്വ​മോ ന്യാ​യ​ചി​ന്ത​യോ ഉ​ള്ള​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ബ്ലെ​യ​ർ. എ​ന്താ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​നം എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ഴ​യൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ബ്ലെ​യ​റി​ന്‍റെ ത​ത്ത്വ​ദ​ർ​ശ​നം വ്യ​ക്​​ത​മാ​കും:‘‘​നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തെ നോ​ക്കു​ക. എ​ല്ലാം പി​ഴ​വി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ചി​ന്തി​ക്കു​ക. അ​തെ​ല്ലാം ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ക’’. അ​താ​യ​ത്​ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ ഒ​രു ഗു​​ണ​ദോ​ഷ വി​ചി​ന്ത​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ സ്വ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ ചി​ന്ത.

    യു.​എ​സി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങി ഇ​റാ​ഖി​ലേ​ക്ക്​ പ​ട്ടാ​ള​​ത്തെ അ​യ​ച്ച​താ​ണ്​​ ബ്ലെ​യ​റി​ന്‍റെ ക​രി​യ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​റു​ത്ത അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബ്ലെ​യ​റി​നെ​തി​രെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലും നി​ര​ത്തി​ലും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടാ​യി. 50ലേ​റെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ബ്ലെ​യ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ഇ​റ​ക്കി. 2004 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ആ ​തു​റ​ന്ന ക​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ഖി​​ലെ​യും ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ​യും യു.​എ​സ്​ ന​യ​ങ്ങ​ളും അ​തി​നു​ള്ള ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പി​ന്തു​ണ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 21 വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ള്ള ആ ​പ്ര​വ​ച​നം സ​ത്യ​മാ​യി പു​ല​രു​ന്ന​താ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    ഇ​റാ​ഖി അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ബ്ലെ​യ​റി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പി​ന്നീ​ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ സ​ദ്ദാ​മി​ന്‍റെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൊ​ള്ള​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ആ​വ​ശ്യ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​റാ​ഖി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ മ​നു​ഷ്യ​രെ കു​രു​തി​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മ​നു​ഷ്യ​നെ​യാ​ണ്​ ഗ​സ്സ ‘സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി’​യു​ടെ അ​മ​ര​ത്തേ​ക്ക്​ ആ​ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം, 2007ൽ ​യു.​എ​ന്നി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന​യെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ധാ​വി​യാ​യി ബ്ലെ​യ​ർ വ​ന്നു. യു.​എ​ന്നി​ന്​ പു​റ​​മേ, യു.​എ​സ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ, റ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന ‘ക്വാ​ർ​ട്ടെ​റ്റ്​’ ആ​യി​രു​ന്നു ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി ത​ന്നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ലൈ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ബ്ലെ​യ​റി​നോ​ട്​ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ട്ട്​ നി​ഷ്​​ഫ​ല​മാ​യ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ 2015ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹം ആ ​പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്ന​ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദൂ​ര​മാ​യ സ്വ​പ്ന​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ആ ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്ലെ​യ​ർ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക്​ ചെ​റു​ത​ല്ല. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ഏ​ക അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഒ​രു​നേ​ട്ട​വും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ബ്ലെ​യ​റി​ന്​ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തെ​ന്ന്​ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ മു​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്​​ഞ​ൻ ന​ബീ​ൽ ശാ​ത്​ പ​റ​യു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​വി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​പ​ടി​യോ​ടും ബ്ലെ​യ​ർ യോ​ജി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. വി​യോ​ജി​പ്പ്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നേ​യു​ള്ളു.

    2015ൽ ​പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ‘ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഫോ​ർ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചേ​ഞ്ച്’​ (ടി.​ബി.​ഐ) എ​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക്ക്​ രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ല​ണ്ട​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ, 750 ലേ​റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ ടി.​ബി.​ഐ. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യാ​ണ്​ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന താ​ൽ​പ​ര്യ മേ​ഖ​ല.

    യു.​എ​സി​ൽ ട്രം​പ്​ ര​ണ്ടാ​മ​തും അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ട്ട്​ ഗ​സ്സ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ടി.​ബി.​ഐ ഉ​പ​ജാ​പ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ടൈം​സ്​ പ​ത്രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​കാ​രം ടി.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നേ തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശം വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ഗ​സ്സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ​ത്രെ ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    ‘സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​തി​ഥി’​യാ​ണ്​ ബ്ലെ​യ​ർ എ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​മാ​സ്​ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​മാ​യ ഹു​സാം ബ​​ദ്​​റാ​ൻ അ​ൽ​ജ​സീ​റ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ‘‘ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​തു പ​ദ്ധ​തി​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക്​ ദു​ശ്ശ​കു​ന​മേ ആ​കു​ള്ളു.’’ -ബ​ദ്​​റാ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

