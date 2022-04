cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യം മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ്. നി​യ​മ, നീ​തി​ന്യാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രും ഇ​ട​പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

174 പേ​ർ ഇം​റാ​ൻ ഖാ​നെ​തി​രാ​യ അ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ടു​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് -ന​വാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​കൂ​ടി​യാ​യ ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ്. പ​ഴ​യ ദു​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തെ​ല്ലാം മ​റ​ന്നു മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​ണം. ആ​ർ​ക്കും നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കി​ല്ല. നി​യ​മം അ​തി​ന്റെ വ​ഴി​ക്ക് ന​ട​ക്കും. നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പോ​രാ​ടി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ശ​ഹ്ബാ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് അ​വി​ശ്വാ​സം പാ​സാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തു​വ​ഴി നാം ​ച​രി​ത്രം നി​ർ​മി​ച്ചു​വെ​ന്നും പാ​കി​സ്താ​ൻ പീ​പ്ൾ​സ് പാ​ർ​ട്ടി (പി.​പി.​പി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി​ലാ​വ​ൽ ഭു​ട്ടോ സ​ർ​ദാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

New Pakistan government not to indulge in ‘politics of revenge’: Sharif