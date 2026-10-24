'യു.എസ് സൈനിക സഹായം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവസാനിക്കാം; അമേരിക്ക മാറിപ്പോയി': ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു

'യു.എസ് സൈനിക സഹായം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവസാനിക്കാം; അമേരിക്ക മാറിപ്പോയി': ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുtext_fields
തെൽഅവീവ്: പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ യു.എസ് സൈനിക സഹായം അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും അതിനായി രാജ്യം മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കണമെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. അമേരിക്കൻ സഹായം നിലയ്ക്കുന്നത് 'സമയത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്ന്' വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ഇസ്രായേലിനെതിരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക-ബാങ്കിംഗ് ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ബദൽ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും വെളിപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്ത് നിർണായകമായ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് ചാനലായ 'ചാനൽ 10'-ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നെതന്യാഹു ഈ അപ്രതീക്ഷിത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അധിനിവേശം എന്നിവയുടെ പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ അറസ്റ്റ് വാറന്റും ആഭ്യന്തര അഴിമതിക്കേസുകളും നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന.
'അമേരിക്ക മാറിപ്പോയി; സഹായം തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ട': നെതന്യാഹു
ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റിനായി അമേരിക്ക നൽകിവരുന്ന വൻ സൈനിക സഹായങ്ങൾ ഇനി ലഭിക്കില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു തുറന്നടിച്ചു:
"ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റിനായി ഞാൻ രണ്ടുതവണ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്ത ആ ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ സൈനിക സഹായം തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തിരുത്തുക. അങ്ങനെ ഇനി സംഭവിക്കില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യവുമായി നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുക. കാരണം അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ പഴയ അമേരിക്കയല്ല, അത് പാടേ മാറിപ്പോയി. ഈ സഹായം അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്, ഇത് അവസാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് സമയത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്."
— നെതന്യാഹു തുറന്നടിച്ചു.
സഹായം നിർത്തലാക്കുന്നതിനായി വാഷിംഗ്ടൺ ഔദ്യോഗികമായി തീയതികളൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് രാജ്യം മുൻകൂട്ടി സജ്ജമാകണമെന്നാണ് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഗസ്സയിലെ കൂട്ടക്കുരുതിയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കൊലപാതകങ്ങളും കാരണം അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറയിലും ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള കടുത്ത എതിർപ്പ് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ബാങ്കിംഗ് ഉപരോധങ്ങൾ തടയാൻ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ബദൽ
ഇസ്രായേലിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കടുത്ത ബാങ്കിംഗ്-സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
ബദൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ: ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ പരമ്പരാഗത ബാങ്കിംഗ് ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഇതര ധനകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കണം.
ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ പദ്ധതികൾ: സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ബദലായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, 'തീർച്ചയായും, അതൊരു പ്രധാന വഴിയാണ്. അതിനായി സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനകം നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു' എന്ന് നെതന്യാഹു സ്ഥിരീകരിച്ചു.
യൂറോപ്യൻ ഉപരോധങ്ങൾ: അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേൽ കടുത്ത ഒറ്റപ്പെടൽ ഭയക്കുന്നത്.