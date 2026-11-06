ഇസ്രായേലിന്റെ തണൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു; 3.8 ബില്യൺ ഡോളർ സൈനിക സഹായം നിർത്താൻ അമേരിക്ക

ഇസ്രായേലിന്റെ തണൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു; 3.8 ബില്യൺ ഡോളർ സൈനിക സഹായം നിർത്താൻ അമേരിക്കtext_fields
ജറുസലേം: യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ട വൻ തിരിച്ചടി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെയും നയതന്ത്ര സുരക്ഷയെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി സംയുക്ത യുദ്ധവീര്യം പ്രചരിപ്പിച്ച നെതന്യാഹുവിന്, വാഷിംഗ്ടണിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിമുറുക്കിയതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സഖ്യകക്ഷിയുടെ പൂർണ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഗസ്സ യുദ്ധം, ഇറാൻ സംഘർഷം, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റ അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇസ്രായേലിനോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പുരോഗമന ഡെമോക്രാറ്റുകൾ യു.എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതാണ് ഇസ്രായേലിന് ഭീഷണിയാകുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് 'ഒരു മഹാദുരന്തമാണ്' എന്ന് നെതന്യാഹുവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഇസ്രായേലി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അമിത് സെഗൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സൈനിക സഹായം നിർത്താൻ ട്രംപും; ഒറ്റപ്പെടൽ ഭയന്ന് നെതന്യാഹു
അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിലെ യുദ്ധവിരുദ്ധ വികാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ കൈവിടുന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. അമേരിക്കൻ ജനവികാരം തങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ഇസ്രായേലിന് വർഷം തോറും നൽകിവരുന്ന 3.8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ യു.എസ് സൈനിക സഹായം ഈ വർഷത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നെതന്യാഹുവുമായി ധാരണയിലെത്തിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ തന്നെ ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്, ജനപിന്തുണ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇസ്രായേൽ നേരിടുന്ന നയതന്ത്ര ഒറ്റപ്പെടൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട നെതന്യാഹു, വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
യു.എസ് ബന്ധം നേരെയാക്കാൻ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട്; ട്രംപിലുള്ള പന്തയം പാളി
അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ നെതന്യാഹുവിനെ പുറത്താക്കി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തി. നെതന്യാഹു സ്വീകരിച്ച 'ശാശ്വത യുദ്ധവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും' നിറഞ്ഞ നയം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം തകർത്തുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാവ് യായർ ഗോലാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുമെന്നും മേഖലയിൽ സമാധാനത്തിനും കരാറുകൾക്കുമാണ് തങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാഷിംഗ്ടണിന്റെ പ്രീതി നേടാനാണ് ഐസൻകോട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നെതന്യാഹു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലും വ്യക്തിപരമായി ട്രംപിലും മാത്രമായി നടത്തിയ പന്തയം ഇപ്പോൾ കാലാവധി തീർന്ന് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ തിങ്ക് ടാങ്കായ എക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സീനിയർ പോളിസി ഡയറക്ടർ എലി കോവാസ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഗസ്സയിൽ നടക്കുന്നത് വംശഹത്യയാണെന്ന് തുറന്നുപറയുന്ന അബ്ദുൽ അൽ സഈദിനെപ്പോലെയുള്ള പുരോഗമന ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിൽ എത്തിയത് തെൽഅവീവിനെതിരായ നയങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കും. യു.എസ് സൈനിക സഹായം നിലച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ വലിയ തോതിൽ കടമെടുക്കുകയോ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും, അത്യാധുനിക ബോംബുകൾക്ക് പകരം വിലകുറഞ്ഞ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ മരണസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.