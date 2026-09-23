ഗസ്സയിലെ സൈനിക നടപടികളെ യുഎന്നിൽ ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു; സൊഹ്റാൻ മംദാനി ഹമാസിനെ പിന്തുണക്കുന്നുവെന്നും വിമർശനംtext_fields
ന്യൂയോർക്ക് : ഫലസ്തീനിനെതിരെയുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികളെ പ്രതിരോധിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ (യു.എൻ.ജി.എ) പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. വ്യാഴാഴ്ച യുഎൻ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനിരിക്കെ, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിക്കെതിരെ കടുത്ത വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണവും ആരോപണങ്ങളുമാണ് നെതന്യാഹു അഴിച്ചുവിട്ടത്. മംദാനി ഹമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും ന്യൂയോർക്കിലെ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ കലാപം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞദിവസം സി.എൻ.എന്നിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നെതന്യാഹുവിനെ 'യുദ്ധക്കുറ്റവാളി' എന്നും ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് നേരെയുള്ള 'ഭയാനകമായ വംശഹത്യയുടെ ശില്പി' എന്നും മേയർ മംദാനി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട ഹ്രസ്വ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ നെതന്യാഹു മേയർക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തുവന്നത്. 'ഞാൻ യുഎന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ധീരരായ സൈനികരെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം ഞാൻ അവിടെ പറയും, ഒപ്പം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള (മംദാനി) സത്യവും ഞാൻ ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തും,' എന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. 'നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മംദാനി. ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത ഹമാസ് ഭീകര രാക്ഷസന്മാരെ പിന്തുണച്ചതിലും, ന്യൂയോർക്കിലെ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ കലാപം ഇളക്കിവിട്ടതിലും നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കണം,' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നെതന്യാഹു ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നടപ്പിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മംദാനി നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു നഗര മേയർ എന്ന നിലയിൽ അതിനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടുകളുടെയും ഗസ്സയിലെ സൈനിക നടപടികളെ വിമർശിച്ചതിന്റെയും പേരിൽ ചില റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾ മംദാനിക്കെതിരെ ജൂതവിരുദ്ധത ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂതവിരുദ്ധതയെ താൻ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും, ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന്റെ ക്രൂരതകളെ വിമർശിക്കുന്നതിനെ ആസൂത്രിതമായി ജൂതവിരുദ്ധതയായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്നും മംദാനി ആവർത്തിച്ചു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ വംശഹത്യ നടപടികൾക്കിടെ, 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഹമാസ് ഇസ്രായേലിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയെന്നോണം ഇസ്രായേൽ ആരംഭിച്ച കര-വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 73,000-ത്തിലധികം ഫലസ്തീനികളാണ് ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വംശഹത്യാ ആരോപണങ്ങളെ പൂർണമായും നിഷേധിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ, സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹമാസിനെ തുടച്ചുനീക്കാനാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ലോകവേദികളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ ആഖ്യാനങ്ങളെ തകർക്കാനും സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള പ്രധാന വേദിയായി നെതന്യാഹു യുഎൻ പ്രസംഗത്തെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും, ന്യൂയോർക്ക് മേയറുടെ ഭീഷണികളിലൊന്നും നെതന്യാഹു പതറില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്താവ് ദോറോൺ സ്പീൽമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
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