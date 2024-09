ജറൂസലം: ജനലക്ഷങ്ങൾ അണിനിരന്ന് ഇസ്രായേലിനെ നിശ്ചലമാക്കിയ ബന്ദിനെതി​രെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ബന്ദി മോചന കരാർ ഒപ്പുവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഏകദിന പൊതു പണിമുടക്ക് രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടാണെന്ന് നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു. ‘‘ഈ പണിമുടക്ക് അപമാനമാണ്. ‘നിങ്ങൾ ആറ് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു’ എന്ന് ഹമാസ് നേതാവ് യഹിയ സിൻവാറിനോട് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ബന്ദ്’ -നെതന്യാഹു കാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച ഗസ്സ മുനമ്പിൽ നിന്ന് ആറ് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന കണ്ടെടുത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇസ്രായേൽ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ഹിസ്റ്റാഡ്രൂട്ട് ലേബർ ഫെഡറേഷൻ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. പൊ​തു​പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ലും വ​ൻ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മ​ട​ക്കം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൂർണമായും സ്തം​ഭി​ച്ചിരുന്നു. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ പൂ​​ർ​ണ​മാ​യോ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സ്, റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​വും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​റു ബ​ന്ദി​ക​ളെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ബ​ന്ദി മോ​ച​ന ക​രാ​റി​ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഹി​സ്റ്റാ​ഡ്രൂ​ട്ട് പ​ണി​മു​ട​ക്കി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

Rare strike disrupts Israel while Biden says Netanyahu isn't doing enough to reach Gaza deal https://t.co/3N16msdPxw pic.twitter.com/MZveCZPPBY