    World
    date_range 17 Nov 2025 10:48 PM IST
    date_range 17 Nov 2025 10:48 PM IST

    ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ എതിർക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു

    • ഹ​മാ​സും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്
    • ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണെന്നും കുറ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തൽ
    തെ​ൽ അ​വി​വ്: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ശ്ര​മ​ത്തെ​യും എ​തി​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ന്ന യു.​എ​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​സ്സ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഹ​മാ​സി​നു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഹ​മാ​സ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യെ​ന്നു​മാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ് യു.​എ​സ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മു​ണ്ട്.ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യു​ള്ള യു.​എ​സ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ​റ​ഷ്യ, ചൈ​ന, ചി​ല അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഹ​മാ​സും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും യു.​എ​ന്നി​​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​മാ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:USBenjamin NetanyahuWorld NewsPalestine statehood
    News Summary - Netanyahu rejects Palestine State idea two days after US proposal at UN
