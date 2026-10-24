ഗസ്സയിലുള്ളവരെ നാടുകടത്താൻ നേരിട്ട് നീക്കം നടത്തുന്നു; സ്വീകരിക്കാൻ രാജ്യങ്ങളെ തേടുന്നുവെന്ന് ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു

ഗസ്സയിലുള്ളവരെ നാടുകടത്താൻ നേരിട്ട് നീക്കം നടത്തുന്നു; സ്വീകരിക്കാൻ രാജ്യങ്ങളെ തേടുന്നുവെന്ന് ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുtext_fields
തെൽഅവീവ്: ഗസ്സ മുനമ്പിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീൻ ജനതയെ പൂർണമായി ഒഴിപ്പിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി താൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ഒപ്പം ഗസ്സയുടെ 60 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നിയന്ത്രണം സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുമെന്നും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 27-ന് നടക്കുന്ന നെസെറ്റ് (ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ്) തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇസ്രായേലിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ മാധ്യമമായ 'ചാനൽ 7'-ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നെതന്യാഹു വംശീയ ഉന്മൂലന നീക്കങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയത്.
'പുറത്തുപോകാൻ ഫലസ്തീനികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം; ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു'
ഫലസ്തീനികളെ ഗസ്സയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിനുള്ള വഴികളാണ് സർക്കാർ പ്രധാനമായും തേടുന്നതെന്ന് നെതന്യാഹു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു
"ഗസ്സയിലുള്ള ഓരോ ഫലസ്തീനിക്കും അവിടം വിട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം. അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രധാന തടസ്സം. ഞങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ട്. ചർച്ചകളിൽ ചില പ്രാരംഭ പുരോഗതികളൊക്കെയുണ്ട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല."
— നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുമായാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതെന്നോ ഫലസ്തീനികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോ വ്യക്തമാക്കാൻ നെതന്യാഹു തയ്യാറായില്ല. യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഏകദേശം 1,50,000 ഫലസ്തീനികൾ ഗസ്സ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഗസ്സയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനത്തോളം ആളുകളും നാടുവിടുമെന്നും നെതന്യാഹു അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾക്ക് ആധാരമായ യാതൊരു ഔദ്യോഗിക രേഖകളും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടില്ല.
വംശീയ ഉന്മൂലന നീക്കമെന്ന് വിമർശനം; പട്ടിണിയും ഉപരോധവും ആയുധമാക്കി
ഫലസ്തീനികളെ ഗസ്സയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്താനുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഫലസ്തീൻ നേതൃത്വവും അറബ് രാജ്യങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത്.
- സ്ഥിരമായ പലായനം: 2023 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലും കരയാക്രമണങ്ങളിലും വീടുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പൂർണമായി തകർക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ജനങ്ങളെ 'സ്വമേധയാ ഉള്ള കുടിയേറ്റം' എന്ന പേരിൽ നാടുകടത്തുന്നത് ഫലസ്തീനികളുടെ ഭൂമി എന്നെന്നേക്കുമായി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ്.
- നിർബന്ധിത സാഹചര്യം: പട്ടിണിയും മരുന്നുകളുടെ അഭാവവും രൂക്ഷമായ മാനുഷിക ദുരന്തവും സൃഷ്ടിച്ച് ഫലസ്തീനികളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയാണെന്നും, ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വമേധയാ ഉള്ളതല്ലെന്നും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- സൈനിക അധിനിവേശം: ഗസ്സയുടെ 60 ശതമാനത്തിലധികം പ്രദേശങ്ങൾ സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം, പ്രദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ നടപ്പാക്കുന്ന ദീർഘകാല അധിനിവേശത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.