ഇസ്രായേലിൽ നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്?; പ്രതിപക്ഷം ഐസൻകോട്ടിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിർദേശിക്കും

ഇസ്രായേലിൽ നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്?; പ്രതിപക്ഷം ഐസൻകോട്ടിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിർദേശിക്കുംtext_fields
തെൽ അവീവ്: ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭരണകൂടത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പുതിയ 'ദേശീയ അടിയന്തിര സർക്കാർ' (National Emergency Government) രൂപീകരിക്കാൻ ഇസ്രായേലിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ധാരണയിലെത്തി. യാഷർ പാർട്ടി തലവനായ ഗാദി ഐസൻകോട്ടിനെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗിന് മുന്നിൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
പടിഞ്ഞാറൻ ഇസ്രായേലിലെ ഹെർസ്ലിയയിൽ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ നിർണ്ണായക യോഗത്തിലാണ് ചരിത്രപരമായ ഈ തീരുമാനം. പ്രസിഡന്റും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായുള്ള ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ചത്. നെതന്യാഹുവിന്റെ 'ഒക്ടോബർ 7 സർക്കാരിന്' പകരം ഇസ്രായേലിൽ ഒരു സയണിസ്റ്റ് അടിയന്തിര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒന്നിച്ചുനിന്ന് പ്രതിപക്ഷം; ഐസൻകോട്ട് മുൻപന്തിയിൽ
ഒക്ടോബർ 27-ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ച് യോഗം ചേരുന്നത്. മുൻ സൈനിക മേധാവിയും യാഷർ പാർട്ടി നേതാവുമായ ഗാദി ഐസൻകോട്ട്, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നാഫ്താലി ബെന്നറ്റ്, യിസ്രായേൽ ബെയ്തെയ്നു തലവൻ അവിഗ്ദോർ ലീബർമാൻ, ഡെമോക്രാറ്റ്സ് നേതാവ് യായീർ ഗോലാൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യായീർ ലാപിഡ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഐസൻകോട്ട് മുന്നോട്ടുവെച്ച നാല് പ്രധാന തത്ത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പുതിയ സഖ്യസർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ട് ഐസൻകോട്ടിനെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാനും, സഖ്യ ധാരണകളും നയരേഖകളും ഉടനടി തയ്യാറാക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
നെതന്യാഹുവിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ല
120 അംഗ നെസ്സറ്റിൽ (ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ്) നെതന്യാഹുവിന്റെ വലതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് 53 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം 48 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ 19 സീറ്റുകൾ അറബ് പാർട്ടികൾ കരസ്ഥമാക്കി. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 61 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമായതിനാൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അറബ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിലപാട് നിർണ്ണായകമാകും.
എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെയും സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെയും അട്ടിമറിക്കാൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 10-ന് പുതിയ നെസ്സറ്റ് സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ സ്പീക്കർ അമീർ ഓഹാനയെ മാറ്റി പുതിയ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യത്തെ തള്ളിയിടാതെ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമെന്ന് നാഫ്താലി ബെന്നറ്റും വ്യക്തമാക്കി.