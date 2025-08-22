Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightബന്ദികളെ...
    World
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:39 AM IST

    ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കണം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം; ചർച്ചകൾ നടത്താൻ നിർദേശം നൽകി നെതന്യാഹു

    text_fields
    bookmark_border
    benjamin nethanyahu
    cancel
    camera_alt

    ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു

    തെൽ അവീവ്: ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ഇസ്രായേലിന് സ്വീകാര്യമായ വ്യവസ്ഥകളോടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിശന്റ നിലപാട്. ഗസ്സ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി ഇസ്രായേൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ നിലപാട്.

    വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഒരു വിഡിയോയിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പരാമർശം. ഗസ്സയിലെ പൂർണ അധിനിവേശം സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മേധാവി, കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ എന്നിവരുമായി​ നെതന്യാഹു ചർച്ച നടത്തി. ഇസ്രായേൽ ഒരു നിർണായകഘട്ടത്തിലാണെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

    ഹമാസ് പോസിറ്റീവായി ചർച്ചകളോട് പ്രതികരിച്ച ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുവിടത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഈയാഴ്ച ആദ്യം ഖത്തറിന്റേയും ഈജിപ്തിന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളോട് ഹമാസ് പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിനാണ് ഹമാസ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇതിനോട് ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 50ഓളം ബന്ദികൾ ഇപ്പോഴും ഗസ്സയിലുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിൽ 20 പേരെങ്കിലും ജീവനോടെയുണ്ടാകുമെന്നും ഇസ്രായേൽ അനുമാനിക്കുന്നു.

    നേരത്തെ 22 മാ​സം നീ​ണ്ട അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തി​ര​ക്കി​ട്ട നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വെ ഗ​സ്സ സി​റ്റി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കിയിരുന്നു . ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 60,000 റി​സ​ർ​വ് സൈ​നി​ക​രെ​ക്കൂ​ടി വി​ളി​പ്പി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള 20,000 റി​സ​ർ​വ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​രാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കും. ഇ​തു​വ​രെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ര​സേ​ന നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങാ​ത്ത ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്ക​ലു​മ​ട​ക്കം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സെ​യ്ത്തൂ​ൻ, ജ​ബാ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹ​മാ​സി​ന്റെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​വും ഭ​ര​ണ​സി​രാ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ക​ത്താ​ണ് ബ​ന്ദി​ക​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​രു​തു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ​കൂ​ടി ക​ലാ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​കും ക​ര​സേ​നാ നീ​ക്കം.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് സൈ​നി​ക നീ​ക്കം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ക​ടു​ത്ത എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നെ​തി​രാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaIsraelBenjamin Netanyahu
    News Summary - Netanyahu orders ‘immediate negotiations’ to release hostages as Israel advances Gaza City operation
    Similar News
    Next Story
    X