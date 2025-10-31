Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:46 AM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് ഹമാസിനെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനായി ഞങ്ങളിറങ്ങും -നെതന്യാഹു

    അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് ഹമാസിനെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനായി ഞങ്ങളിറങ്ങും -നെതന്യാഹു
    തെൽ അവീവ്: അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് ഹമാസിനെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനായി ഇസ്രായേൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുകയും ഗസ്സ സൈന്യമുക്തമാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിന് ഗസ്സയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് കേഡറ്റ്സിന്റെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പരാമർശം.എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഹമാസ് നിരായുധീകരിക്കുകയും ഗസ്സ സൈന്യമുക്തമാവുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 100ലേ​റെ പേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ര​ണ്ട് ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കൂ​ടി ഹ​മാ​സ് കൈ​മാ​റി. റെ​​ഡ് ക്രോ​സ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​നും തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും കൈ​മാ​റും.

    ജീ​വ​നോ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ന്ദി​ക​ളെ ഒ​ന്നാം ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഹ​മാ​സ് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ​ജി​പ്തും റെ​ഡ്ക്രോ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​വും ഹ​മാ​സി​നൊ​പ്പം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മൊ​ത്തം 28 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​ൽ 13 എ​ണ്ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​ക്കാ​യാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച മ​ണ്ണു​മാ​​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ത്തും തി​ര​ച്ചി​ൽ. ഗ​സ്സ​യു​ടെ 84 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​ദേ​ശ​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ട്ടും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ലാ​യ​താ​ണ് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഹ​മാ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

