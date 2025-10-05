Begin typing your search above and press return to search.
    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു

    At a seminar held in O Grove, Spain on the topic of Is peace possible in Gaza?
    ‘ഗ​സ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സാ​ധ്യ​മോ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ്​​പെ​യി​നി​ലെ ഓ ​ഗ്രോ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ, ജ​റൂ​സ​ലേ​മി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി യ​ഹൂ​ദ് ഒ​ൽ​മ​ർ​ട്ട്. നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ക​നാ​ണ് ഒ​ൽ​മ​ർ​ട്ട്

    ബ​ന്ദി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​തെ​യും നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​യോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ​യും ‘വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച വേ​ണ​’​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ഹ​മാ​സ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​

    ഗ​സ്സ വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ, വൈ​റ്റ്​​ഹൗ​സി​ൽ ട്രം​പി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന്​ 20 ഇ​ന യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ ക​രാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ ക​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു. ‘ഒ​ന്നു​കി​ൽ ക​രാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നാ​ശം വ​രി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഹ​മാ​സി​ന്​ ന​ൽ​കി വി​ജ​യോ​ന്മ​ത്ത​നാ​യി തെ​ൽ​അ​വീ​വി​ലേ​ക്ക്​ വി​മാ​നം ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. പ​ക്ഷേ, അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​പ്പു​റം ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്​ അ​ടി​തെ​റ്റി. അ​മൂ​ർ​ത്ത​മാ​യ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തോ​ട്​ ട്രം​പ്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് നെ​ത​ന്യാ​ഹു പെ​ട്ട​ത്.

    ബ​ന്ദി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​തെ​യും നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​യോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ​യും ‘വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച വേ​ണ​’​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ഹ​മാ​സ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ആ​ദ്യം അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ച്​ ട്രം​പ്​ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ക​രാ​റി​നെ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക്​ തി​രു​ത്തി​യ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നോ​ട്​ അ​തേ​നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സ്​ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന വാ​ക്ക്​ ത​ന്‍റേ​താ​ക​ണ​മെ​ന്ന നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ വാ​ശി​യാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ​പൊ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    യു.​എ​സി​ലെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ സെ​ന​റ്റ​റും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ഉ​റ്റ ച​ങ്ങാ​തി​യു​മാ​യ ലി​ൻ​ഡ്​​സേ ഗ്ര​ഹാ​മി​ന്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കി​ട​പ്പു​വ​ശം ന​ന്നാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​യാ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ത​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സ്​ ക​രാ​ർ നി​ര​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഗ്ര​ഹാം എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ‘‘നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല. ഗ​സ്സ​യെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, ബ​ന്ദി മോ​ച​ന​ത്തെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​മാ​യും മ​റ്റു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും കൂ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക. ‘സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​ശി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ട്രം​പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നി​രാ​സ​മാ​ണി​ത്.​’’

    യു.​എ​സി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ മു​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യ മൈ​ക്ക​ൽ ഹെ​ർ​സോ​ഗും സ​മാ​ന​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ‘അ​തേ’ എ​ന്ന ആ​വ​ര​ണ​മി​ട്ട ‘അ​ല്ല’ എ​ന്ന സ​​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ഹ​മാ​സ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഹെ​ർ​സോ​ഗി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ വ​സ്തു​ത​യെ​ന്നി​രി​ക്കി​ലും ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ സ​ർ​വാ​ത്മ​നാ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ ആ​ക്ര​മ​ണം നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ട്രം​പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ പ​ല​രും അ​ത്ഭു​തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വ​ന്ന്​ പ​ല മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സ്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ‘മു​ഴു​വ​ൻ ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര മോ​ച​ന’​ത്തി​ന്​ രാ​ഷ്​​ട്രം ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​നെ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തും പ്ര​ശ്​​ന​മാ​ണ്. സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യ​മി​ല്ലാ​തെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വീ​ഴ്​​ത്തു​മെ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി നേ​ര​ത്തേ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രും ഈ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ട്രം​പി​ന്‍റെ ക​രാ​റി​ലാ​ക​ട്ടെ ഇ​തി​ന്​ അ​നു​ഗു​ണ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ആ ​ക്യാ​മ്പി​നെ അ​സ്വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ മേ​ൽ​ക്കൈ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തീ​ർ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും വ​രു​ന്ന​ത്. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ, അ​റ​ബ്​ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

