Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_right'ഇസ്രായേൽ പരമാധികാര...
    World
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 8:31 AM IST

    'ഇസ്രായേൽ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം'; അമേരിക്കയല്ല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് -നെതന്യാഹു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്രായേൽ പരമാധികാര രാഷ്ട്രം; അമേരിക്കയല്ല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് -നെതന്യാഹു
    cancel

    തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേൽ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണെന്നും സുരക്ഷാകാര്യങ്ങളിൽ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളു​ണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ഗസ്സയിലേക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഗസ്സ വിഷയത്തിൽ യു.എസ് അമിതമായി ഇട​പെടുന്നുവെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പരാമർശം.

    "ഞാൻ വാഷിംഗ്ടണിലായിരുന്നപ്പോൾ, ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്നും, അതിന്റെ സുരക്ഷാ നയം ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ നേരെ വിപരീതമാണ് പറയുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷാ നയം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നു. ഇതു രണ്ടും ശരിയല്ലെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ.ഡി.എഫിന്റെ രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹമാസാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇസ്രായേൽസേന തിരിച്ചടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ​പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നിർത്തി. യു.എസ് സമ്മർദമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് ഇസ്രായേലിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൂടിയാണ് നെതന്യാഹു ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    അ​തി​നി​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് ആ​യു​ധം കൈ​മാ​റാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് നേ​താ​വ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ഹ​യ്യ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഹ​മാ​സി​ന്റെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​റ്റു സാ​യു​ധ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ദ്യം വേ​ണ്ട​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ഹ​മാ​സ് ത​യാ​റാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും യു.​എ​ൻ സേ​ന ഗ​സ്സ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ര​ല്ല. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന തോ​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ തൃ​പ്ത​ര​ല്ല. പ്ര​തി​ദി​നം 600 അ​ല്ല, 6000 ട്ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഗ​സ്സ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IsraelBenjamin NetanyahuWorld News
    News Summary - Netanyahu denies Washington dictating actions in Gaza
    Similar News
    Next Story
    X