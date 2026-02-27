Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    27 Feb 2026 11:24 PM IST
    Updated On
    27 Feb 2026 11:24 PM IST

    ക​ന​ല​ട​ങ്ങി​യ നേ​പ്പാ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​ലേ​ക്ക്

    മാർച്ച് അഞ്ചിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, മൂന്ന് പ്രമുഖർ കളത്തിൽ
    ക​ന​ല​ട​ങ്ങി​യ നേ​പ്പാ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​ലേ​ക്ക്
    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: ജെ​ൻ സി ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​മ്പ​തി​​ലേ​റെ പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത നേ​പ്പാ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​ലേ​ക്ക്. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും അ​​​ഴി​മ​തി​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പു​തു​ത​ല​മു​റ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യ നേ​പ്പാ​ൾ ഏ​റ​ക്കു​റെ ശാ​ന്ത​മാ​യ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ജ്യം മാ​ർ​ച്ച് അ​ഞ്ചി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. ഒ​ലി​യു​ടെ സ്ഥാ​ന​ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​ക്കാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ശീ​ല ക​ർ​ക്കി അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര പൗ​ഡ​ൽ പൊ​തു​തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ​രാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മേ​യ​റാ​യി പേ​രെ​ടു​ത്ത റാ​പ്പ​ർ ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ഷാ ​എ​ന്ന ബാ​ലെ​നും, നേ​പ്പാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പു​തു​താ​യി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റ നേ​താ​വ് ഗ​ഗ​ൻ താ​പ്പ​യും പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ഖ്യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​വ് ഖ​ഡ്ഗ പ്ര​സാ​ദ് ഒ​ലി​യു​മാ​ണ് ​ഗോ​ദ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ.

    2002ൽ ​കാ​ഠ്മ​ണ്ഡ​ു മേ​യ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബാ​ലെ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ് മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ന്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ബാ​ന​റി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നി​ലാ​ണ് ഈ ​ജ​ന​പ്രി​യ റാ​പ്പ​ർ. ബാ​ലെ​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ​മേ​യ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ ഭ​ര​ണ പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ണ​യാ​കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് 35കാ​ര​നാ​യ ഈ ​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ.

    നേ​പ്പാ​ളി കോ​​ൺ​ഗ്ര​സി​​ന്റെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ ഗ​ഗ​ൻ താ​പ്പ ശ​ക്ത​നാ​യ എ​തി​രാ​ളി​യാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​യ പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് ലി​ബ​റ​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി. നേ​പ്പാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ വ​ള​രെ​ക്കാ​ലം ജ​ന​പ്രി​യ മു​ഖ​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട 49കാ​ര​നാ​യ താ​പ്പ, ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം വ​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ചി​ല മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​പ്രി​യ​നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ക​ലാ​പം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ട്ടി മേ​ധാ​വി​യാ​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​പ്രി​യ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ജെ​ൻ സി ​പ്ര​​ക്ഷോ​ഭം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച സ​ഖ്യ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ഖ്യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ച്ച വി​വാ​ദ നാ​യ​ക​നും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​വു​മാ​യ കെ.​പി. ഒ​ലി​യാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ൾ. അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ല​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ ഇന്ത്യ -നേപ്പാൾ അതിർത്തി അടക്കും

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: നേ​പ്പാ​ൾ പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​​ർ​ച്ച് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​േ​ന​പ്പാ​ൾ അ​തി​ർ​ത്തി അ​ട​ച്ചി​ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം. മാ​ർ​ച്ച് ര​ണ്ട് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചി​ന് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ബാ​​ങ്കെ ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യെ​ന്ന് ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സു​ധീ​ർ ശ​ർ​മ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​സ​മ​യം ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ഗ​താ​ഗ​ത​വും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ശ​ർ​മ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:nepalWorld NewsNepal Gen Z Protest
