Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightനേപ്പാൾ ഇടക്കാല...
    World
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:08 PM IST

    നേപ്പാൾ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി പദം: കുൽമൻ ഗിസിങ്ങും പരിഗണനയിൽ, വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ച എൻജിനീയർ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തൻ

    text_fields
    bookmark_border
    നേപ്പാൾ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി പദം: കുൽമൻ ഗിസിങ്ങും പരിഗണനയിൽ, വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ച എൻജിനീയർ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തൻ
    cancel

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു​: നേ​പ്പാ​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ണ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള ഇ​ട​ക്കാ​ല ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്ന് പേ​രു​ള്ള കു​ൽ​മ​ൻ ഗി​സി​ങ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    കു​ൽ​മ​ൻ ഗി​സി​ങ്ങി​ന് പു​റ​മെ കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു മേ​യ​ർ ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ബ​ലേ​ൻ ഷാ, ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ശീ​ല ക​ർ​കി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളും ആ​റു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് ‘ജെ​ൻ സി’ ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ ഗ്രൂ​പ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്ര​സ്‍താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    നേ​പ്പാ​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി അ​തോ​റി​റ്റി മു​ൻ എം.​ഡി​യാ​ണ് ഗി​സി​ങ്. ഇ​ദ്ദേ​ഹം ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം നേ​പ്പാ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 18 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ നീ​ണ്ട പ​വ​ർ​ക​ട്ടി​ന് അ​ന്ത്യ​മാ​യ​ത്. ജം​ഷ​ഡ്പു​രി​ലെ റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഗി​സി​ങ്ങി​നെ തി​ക​ഞ്ഞ ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യാ​ണ് ‘ജെ​ൻ സി’​ക്കാ​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കു​വ​ന്ന​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​മോ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ക​ർ​കി സൈ​നി​ക നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. ഗി​സി​ങ്ങി​ന്റെ പേ​ര് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രി​ലെ ചേ​രി​തി​രി​വു​മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ചി​ല ഉ​ന്ന​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​പ്പാ​ളി യു​വ​ത​യു​ടെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യ ബ​ലേ​ൻ ഷാ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​നം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ക​ർ​കി​യു​ടെ പേ​ര് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​രെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. മു​ൻ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും 73 വ​യ​സ്സു​ള്ള ക​ർ​കി​ക്ക് പ്രാ​യം ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്നും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം ക​രു​തു​ന്നു.

    ഇ​ട​ക്കാ​ല​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഘ​ട​ന എ​ന്താ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. 2015ലെ ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം പു​തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രാ​ളി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും എം.​പി​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന് വി​ശ്വാ​സ​വോ​ട്ടു​തേ​ടാം. അ​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ സ​ഭ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണം.

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു​വി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സൈ​നി​ക സാ​ന്നി​ധ്യം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. തി​ങ്ക​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ 31 പേ​ർ മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1300ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nepalPrime MinisterNepal Gen Z ProtestKulman Ghising
    News Summary - Nepal interim Prime Minister: Kulman Ghising also under consideration
    Similar News
    Next Story
    X