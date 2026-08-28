'ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാം ജന്മം'; മരണമുഖത്തുനിന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലും ദുരന്തക്കാഴ്ചകളും വിവരിച്ച് നേപ്പാൾ പ്രളയബാധിതർ

'ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാം ജന്മം'; മരണമുഖത്തുനിന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലും ദുരന്തക്കാഴ്ചകളും വിവരിച്ച് നേപ്പാൾ പ്രളയബാധിതർtext_fields
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ തുടരുന്ന അതിശക്തമായ മഴയിലും മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും വീടുകളും സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയതിന്റെയും മരണമുഖത്തുനിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലിന്റെയും ഭീതി വിട്ടൊഴിയാതെ ദുരന്തബാധിതർ. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ജീവൻ മാത്രം തിരികെ കിട്ടിയ തങ്ങൾക്ക് ഇത് 'രണ്ടാം ജന്മം' ലഭിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചവർ നടുക്കത്തോടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പ്രളയജലവും കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകളും മണ്ണും ഇരച്ചെത്തി ജനവാസമേഖലകളെ വിഴുങ്ങിയത്. വീടുകൾ തകരുകയും റോഡുകൾ പൂർണമായി ഒലിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഉയരമുള്ള കുന്നുകളിലേക്കും സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലേക്കും ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു പലരും. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്വരുക്കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യങ്ങളെയും കൺമുന്നിൽ പ്രളയം കവർന്നെടുത്തതിന്റെ തീരാവേദനയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ.
പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും പാലങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർന്നുതരിപ്പണമായി. നേപ്പാൾ സൈന്യവും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ബോട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവുമില്ലാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായവും ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
ദുരന്തത്തിൽ വീടുകൾ പൂർണമായി തകർന്ന പല കുടുംബങ്ങൾക്കും അവശേഷിക്കുന്നത് ഉടുതുണി മാത്രമാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യങ്ങളും രേഖകളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും പ്രളയജലത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ തങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പലരും കണ്ണീരടക്കാനാവാതെ വിതുമ്പുകയാണ്. താൽക്കാലികമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകളിലും സ്കൂളുകളിലുമാണ് നിലവിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രളയക്കെടുതി ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാതിരിക്കാൻ ശുദ്ധജല വിതരണവും ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ഉറപ്പാക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായ ശേഷമേ ആകെ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് സാധ്യമാകൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായവും പുനരധിവാസ പാക്കേജും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
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