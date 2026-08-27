നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരണം 160; ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരണം 160; ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശംtext_fields
നേപ്പാളിലുണ്ടായ അതി ഭയാനക മിന്നൽ പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ. നേപ്പാളിലെ റുസുവ ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇതുവരെ 160 പേർ മരണപ്പെടുകയും, 133 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വൻ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഭൂചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാനി തടാക കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് പോലെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിന്നൽ പ്രളയങ്ങൾ പുതിയ സംഭവമല്ല. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പഠനപ്രകാരം 1950 മുതൽ നേപ്പാൾ, ഇന്ത്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം പ്രളയ സംഭവങ്ങൾ ഉയർന്ന ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ വടക്കുഭാഗത്തായുണ്ടായ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഗണ്ഡക് പോലുള്ള നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ത്രിശൂലി നദിയിലൂടെ എത്തുന്ന വെള്ളവും, നേപ്പാളിലെ ബാറേജ് ഗേറ്റുകൾ തുറക്കുന്നതും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഘാഘറ, റാപ്തി നദികളിലും ബിഹാറിലെ കോസി നദിയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താൻ ഇടയാക്കും.
ബിഹാർ സർക്കാർ വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, ഗോപാൽഗഞ്ച്, സപോൾ, മുസാഫർപൂർ എന്നീ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് മാറിതാമസിക്കാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാത്മീകി നഗർ ബാറേജിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്യുസെക് ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ്, സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കലുകളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സമ്രാട്ട് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെയും അതിർത്തി ജില്ലകളിലും അതത് ഭരണകൂടങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register