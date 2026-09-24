'നാസ' നവംബറിൽ സൗജന്യമായി കാണാം

'നാസ' നവംബറിൽ സൗജന്യമായി കാണാംtext_fields
ജെറുസലേം: ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും കൃത്രിമബുദ്ധി (AI) അധിഷ്ഠിത ബോംബാക്രമണങ്ങളെയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി 'നാസ' നവംബർ മാസത്തിൽ സൗജന്യമായി ഓൺലൈനിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഗസ്സ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ 'നാസ' എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം വരുന്ന നവംബറിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സഹസംവിധായകൻ യുവൽ അബ്രഹാം വെളിപ്പെടുത്തി. 'ദി ഗാർഡിയൻ' വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാകും ചിത്രം പുറത്തിറക്കുക. സൈനിക നടപടികളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലി സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന 'കൊലാറ്ററൽ ഡാമേജ്' എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ചിത്രത്തിന് 'നാസ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഗസ്സയിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തുന്ന എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ലക്ഷ്യനിർണ്ണയ രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇസ്രായേലി സൈനികരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ ചിത്രം പങ്കുവെക്കുന്നു. മൂന്ന് വർഷത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പുറത്തിറക്കിയ ചിത്രം ഇസ്രായേലിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. സംവിധായകർക്കെതിരെ ഭീഷണികളും പൗരത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നുവെങ്കിലും, ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.
അതേസമയം, ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐ.ഡി.എഫ്) നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു. ഏഴ് ഇസ്രായേലി ബന്ദികളെ തടവിലാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത കമാൻഡറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഐ.ഡി.എഫ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.
അതിനിടെ, അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഫലസ്തീനികൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ കുടിയേറ്റ സംഘം ഫലസ്തീനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. ഇത്തരം നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേഖലയിലെ സംഘർഷാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ്.
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