ഇന്ത്യൻ വംശജ നവനീതം 'നവി' പിള്ളയ്ക്ക് സമാധാന നൊബേൽ

ഇന്ത്യൻ വംശജ നവനീതം 'നവി' പിള്ളയ്ക്ക് സമാധാന നൊബേൽtext_fields
ഓസ്ലോ: 2026-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമജ്ഞയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയുമായ നവനീതം 'നവി' പിള്ളയ്ക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആഗോള സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നൽകിയ നിർണായക സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് നോർവീജിയൻ നൊബേൽ കമ്മിറ്റി പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പൗരത്വമുള്ള നവി പിള്ള ഇന്ത്യൻ-തമിഴ് വംശജയാണ്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയിലെ (ഐ.സി.സി) ജഡ്ജി, റുവാണ്ട ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അധ്യക്ഷ എന്നീ നിലകളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവർ നടത്തിയ ധീരമായ ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള ആദരമാണ് ഈ നൊബേൽ നേട്ടം.
വർണവിവേചനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അമരത്തേക്ക്
1941-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബനിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ-തമിഴ് കുടുംബത്തിലാണ് നവനീതം പിള്ളയുടെ ജനനം. വർണവിവേചന കാലഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത സാമൂഹിക വിവേചനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നിയമപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അവർ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നതാൽ പ്രവിശ്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത വനിതാ അഭിഭാഷകയായി മാറി. നെൽസൺ മണ്ടേല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വർണവിവേചന വിരുദ്ധ പോരാളികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതിലും അവർ മുന്നിൽനിന്നു.
പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന റുവാണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര ട്രൈബ്യൂണലിൽ എട്ട് വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അവർ, ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളും ബലാത്സംഗവും വംശഹത്യയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളാണെന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 2008 മുതൽ 2014 വരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണറായിരിക്കെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുദ്ധമേഖലകളിലും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്.
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