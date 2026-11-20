'റോഹിംഗ്യൻ ജനതയോട് മ്യാൻമർ ചെയ്തത് വംശഹത്യ തന്നെ'; ചരിത്രവിധിയുടെ നാൾവഴികൾtext_fields
ഹേഗ്: മ്യാൻമറിൽ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം ജനതയ്ക്കെതിരെ വംശഹത്യ നടന്നുവെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി (ഐസിജെ) ചരിത്രവിധിയോടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഭൗതികമായി നശിപ്പിക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് 1948-ലെ വംശഹത്യ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിയമപരമായ പ്രധാന ചോദ്യത്തിനാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വടക്കൻ റാഖിനിലെ റോഹിംഗ്യൻ ജനതയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മ്യാൻമർ വംശഹത്യ കൺവെൻഷന് വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതായി കോടതി വിധിച്ചു. മ്യാൻമർ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വംശഹത്യ കുറ്റം ചുമത്തി ഐസിജെ പുറപ്പെടുവിച്ച ആദ്യത്തെ സുപ്രധാന വിധിയാണിത്.
റാഖിൻ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതോ നിയന്ത്രണാതീതമായതോ അല്ലെന്നും, മറിച്ച് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രചാരണങ്ങളും വിദ്വേഷവും ഉൾപ്പെട്ട ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് കേസിൽ പരാതിക്കാരായ ഗാംബിയയുടെ വാദം. റോഹിംഗ്യൻ ജനവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ അടിച്ചമർത്തലുകളാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിയതെന്ന് ഗാംബിയ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നാൽ, അരക്കൻ റോഹിംഗ്യ സാൽവേഷൻ ആർമി (അർസ - ARSA) എന്ന സായുധ സംഘടന നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി നിയമപരവും സ്വാഭാവികവുമായ സൈനിക നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് മ്യാൻമറിന്റെ പ്രതിരോധം. സൈനിക നടപടികൾക്കിടെ അമിതമായ ബലപ്രയോഗവും ചില മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും, റോഹിംഗ്യകളെ വംശഹത്യ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം ഭരണകൂടത്തിനോ സൈന്യത്തിനോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം മ്യാൻമർ ശക്തമായി തള്ളിക്കളയുന്നു.
റോഹിംഗ്യകൾക്കെതിരെ വംശഹത്യ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ മ്യാൻമർ ഭരണകൂടം തുടക്കം മുതലേ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. സായുധ സംഘടനകളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും ഭീഷണിയെ നേരിടാനാണ് സൈന്യം പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് അവരുടെ വിശദീകരണം. വടക്കൻ റാഖിനിൽ 'തീവ്രവാദി'കൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്ക്രിയരായി ഇരിക്കാൻ രാജ്യത്തിന് ബാധ്യതയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ നടന്ന വാദത്തിനിടെ മ്യാൻമർ പ്രതിനിധി കോ കോ ഹ്ലെയ്ങ് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റോഹിംഗ്യൻ സായുധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് സൈന്യം ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. തീവ്രവാദ നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ‘ക്ലിയറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ്’ മാത്രമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് മ്യാൻമർ അധികൃതർ ആവർത്തിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, മ്യാൻമറിന്റെ ഈ വാദങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നതാണ് ദൃക്സാക്ഷികളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2016–2017 കാലഘട്ടത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 2017 ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ റാഖിൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റോഹിംഗ്യൻ ജനതയെ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്താക്കിയത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമായ സൈനിക നടപടിയായിരുന്നുവെന്ന് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യാ ലേഖകൻ ജോനാഥൻ ഹെഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. റോഹിംഗ്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം കത്തിക്കുന്നതും, ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ അനുഭവിച്ച കൊടിയ ദുരിതങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ട ചുരുക്കം ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. സൈനികർ നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വസ്തുതാാന്വേഷണ സമിതിയും വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തോടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിദ്വേഷത്തെക്കുറിച്ച് റാഖിൻ വംശജരോട് പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അവശേഷിച്ച റോഹിംഗ്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഭരണകൂടം വ്യവസ്ഥാപിതമായി തുടച്ചുനീക്കിയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജോനാഥൻ ഹെഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആരാണ് റോഹിംഗ്യർ
ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമായ മ്യാൻമറിലെ റാഖിൻ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമായും താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമാണ് റോഹിംഗ്യർ. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിവേചനവും അക്രമവും നേരിടുന്ന ഇവർക്ക് മ്യാൻമർ നിയമപ്രകാരം പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരത്വമില്ലാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായി അവർ മാറി. സ്വന്തം നാട്ടിൽ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം.
2017-ലെ വൻ സൈനിക നീക്കം ഉൾപ്പെടെ ദശാബ്ദങ്ങളായി തുടരുന്ന പീഡനങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം റോഹിംഗ്യർക്ക് രാജ്യം വിടേണ്ടി വന്നു. സുരക്ഷിതമായ അഭയം തേടി ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് പേർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ബോട്ടുകളിൽ അപകടകരമായ കടൽയാത്രകൾ നടത്തി പലായനം തുടരുകയാണ്. സമീപകാലത്ത് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ മാരകമായ വർഷങ്ങളിൽ കടലിൽ ഏകദേശം 900 പേർ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തു. ബംഗ്ലാദേശിലെ കോക്സസ് ബസാർ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളിൽ മാത്രം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം റോഹിംഗ്യർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നുണ്ട്. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലും അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവർ നയിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം നേരിടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
കേസിലെ പ്രധാന നാൾവഴികൾ
2016–2017: വടക്കൻ റാഖിൻ സംസ്ഥാനത്ത് മ്യാൻമർ സൈന്യം ‘ക്ലിയറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ്’ എന്ന പേരിൽ വൻ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചു; ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം റോഹിംഗ്യർ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു.
നവംബർ 2019: വംശഹത്യ കൺവെൻഷൻ മ്യാൻമർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷനിലെ 57 അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗാംബിയ ഐസിജെയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.
ജനുവരി 2020: റോഹിംഗ്യർക്കെതിരായ വംശഹത്യ നടപടികൾ തടയാൻ അധികാരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോടതി മ്യാൻമറിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
2023–2025: കാനഡ, ജർമ്മനി, ബ്രിട്ടൻ, അയർലൻഡ്, ബെൽജിയം, കോംഗോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കേസിൽ ഇടപെടൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു; കോടതി ഇവ അംഗീകരിച്ചു.
ജനുവരി 2026: കേസിൽ പരസ്യ വാദം പൂർത്തിയാക്കി കോടതി വിധി പ്രസ്താവത്തിലേക്കുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
നവംബർ 3, 2026: കേസിൽ നവംബർ 19-ന് വിധി പറയുമെന്ന് കോടതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നവംബർ 19, 2026: റോഹിംഗ്യകൾക്കെതിരെ മ്യാൻമർ വംശഹത്യ നടത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധിച്ചു. അഭയാർഥികളുടെ സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ മടങ്ങിവരവ് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ദശാബ്ദങ്ങളായി നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് റോഹിംഗ്യരുടെ ഭാവിയെയും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തെയും സംബന്ധിച്ച് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിധിയായാണ് ലോകം ഇതിനെ കാണുന്നത്. മ്യാൻമറിന്റെ പ്രതിരോധവാദങ്ങളും ഗാംബിയയുടെ ആരോപണങ്ങളും ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളും തമ്മിലുള്ള ഈ നിയമയുദ്ധത്തിൽ വന്ന ചരിത്രവിധി, അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക നാഴികക്കല്ലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.