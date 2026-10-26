യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇലോൺ മസ്ക് സംഭാവനയായി നൽകിയത് 445 ദശലക്ഷം ഡോളർtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ ഇലോൺ മസ്ക്, നവംബർ 3-ന് നടക്കുന്ന യു.എസ് ഇടക്കാല (മിഡ്ടേം) തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങൾക്ക് സംഭാവനയായി നൽകിയത് 445 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡോളർ. അമേരിക്കൻ കോടതികൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ ചെലവഴിക്കലുകളെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ, വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിലക്കുകളില്ല. ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് മസ്ക് ഇത്രയും വലിയ തുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിയത്. സ്വന്തമായി രൂപീകരിച്ച 'അമേരിക്ക പി.എ.സി' (America PAC) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൂപ്പർ പി.എ.സികൾ വഴിയാണ് ഈ തുക പ്രധാനമായും ചെലവഴിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ ആദ്യ രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്വന്തം സൂപ്പർ പി.എ.സിയായ 'അമേരിക്ക പി.എ.സി'ക്ക് നൽകിയ 77 ദശലക്ഷം ഡോളർ ഉൾപ്പെടെയാണിതെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മാഗസിനുകളും മെയിലറുകളും പ്രചാരണ സാമഗ്രികളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക പി.എ.സി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ചെലവഴിച്ചത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തന്റെ സൂപ്പർ പി.എ.സിയായ 'മാഗ ഇങ്ക്' (MAGA Inc)-ൽ നിന്ന് 400 ദശലക്ഷം മുതൽ 500 ദശലക്ഷം ഡോളർ വരെ ചെലവഴിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സെപ്റ്റംബറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. "ഇത് മാഗ ഇങ്കിൽ നിന്നുള്ള പണമാണ്, ഇത് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പണമാണ്" എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഡെമോക്രാറ്റിക് കമ്മിറ്റികൾ 1.4 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചപ്പോൾ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും അതിന്റെ കോൺഗ്രഷണൽ സൂപ്പർ പി.എ.സികളും മാഗ ഇങ്കും ചേർന്ന് ഒക്ടോബർ 14-ഓടെ 2.1 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചതായി ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മുൻ ന്യൂയോർക്ക് മേയറും ശതകോടീശ്വരനുമായ മൈക്കൽ ബ്ലൂംബെർഗ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പക്ഷത്തിനായി ഒക്ടോബർ 21-ഓടെ 52.6 ദശലക്ഷം ഡോളർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ ദാതാക്കളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ബന്ധമുള്ള സമിതികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് (15.8 ദശലക്ഷം ഡോളർ).
എന്താണ് സൂപ്പർ പി.എ.സി?
സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് പണം നൽകുകയോ അവരുടെ പ്രചാരണവുമായി നേരിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം, സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനോ എതിർക്കുന്നതിനോ പരിധിയില്ലാത്ത തുക സമാഹരിക്കാനും ചെലവഴിക്കാനും സാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമിതികളാണ് സൂപ്പർ പി.എ.സികൾ. വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണൽ (canvassing), ഫോൺ കോളുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഇവ കോടികളാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്.
2025-26 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരമാവധി 3,500 ഡോളർ നൽകാം. ദേശീയ പാർട്ടി സമിതിക്ക് പ്രതിവർഷം 44,300 ഡോളർ വരെയും നൽകാം. എന്നാൽ സൂപ്പർ പി.എ.സികൾക്ക് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കമ്പനികളിൽ നിന്നും യൂണിയനുകളിൽ നിന്നും പരിധിയില്ലാത്ത തുക സ്വീകരിക്കാം. വിദേശ പൗരന്മാർക്കും ഫെഡറൽ കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും ഇതിൽ വിലക്കുണ്ട്. ചില ലാഭരഹിത ഗ്രൂപ്പുകൾ ദാതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്, ഇത് "ഡാർക്ക് മണി" എന്നറിയപ്പെടുന്നു.