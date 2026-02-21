Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 11:54 PM IST

    യുക്രെയ്‌നിന് ആയുധങ്ങൾ: ദക്ഷിണ ​കൊറിയക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ

    മോ​സ്കോ: യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റ​ഷ്യ. നേ​രി​ട്ടോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ കൊ​റി​യ​ക്ക് ഇ​തി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് മ​രി​യ സ​ഖ​റോ​വ പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ന​ു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് യു.​എ​സ് നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​യു​ധം ന​ൽ​കാ​ൻ പി.​യു.​ആ​ർ.​എ​ൽ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി നാ​റ്റോ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​​നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി യു​ക്രെ​യ്നി​ന് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ ​കൊ​റി​യ​യും ആ​യു​ധ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യാ​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​കു​മെ​ന്നും കൊ​റി​യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക ച​ർ​ച്ച പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ഖ​റോ​വ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തി​നി​ടെ, യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യോ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും റ​ഷ്യ​യോ​ട് പോ​രാ​ടാ​നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി യു​െ​ക്ര​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വോ​ളോ​ദി​മ​ർ സെ​ലെ​ൻ​സ്‌​കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, പോ​ള​ണ്ട് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘സ​ന്ന​ദ്ധ സ​ഖ്യം’ യു​ക്രെ​യ്‌​നി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സ​ഖ്യം റ​ഷ്യ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രാ​ജ​യം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ മ​ങ്ങി​യി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:south koreaRussiaUkrain war
    News Summary - Moscow warns Seoul against arms supplies to Ukraine
