Madhyamam
    20 Sept 2025 7:00 AM IST
    20 Sept 2025 7:00 AM IST

    ഇസ്രായേൽ പരിധി വിടുന്നതായി പകുതിയിലധികം അമേരിക്കക്കാർ

    ഇസ്രായേൽ പരിധി വിടുന്നതായി പകുതിയിലധികം അമേരിക്കക്കാർ
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ർ​ബാ​ധം ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രോ​യേ​ലി​നെ നി​രു​പാ​ധി​കം പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​​ന്റെ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ കു​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​രി​ധി വി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​താ​യി അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സും നോ​ർ​ക് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ പ​ബ്ലി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് റി​​സ​ർ​ച്ചും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ പ​റ​യു​ന്നു. 2023 ന​വം​ബ​റി​ൽ ഈ ​അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം ക​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അതേസമയം, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഹ​മാ​സ് എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി പ്ര​മേ​യം യു.​എ​സ് വീ​റ്റോ ചെ​യ്തു. സ​മി​തി​യി​ലെ ബാ​ക്കി 14 അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ണ​​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വു​പോ​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ വീ​റ്റോ.

    ഹ​മാ​സി​നെ പ്ര​മേ​യം വേ​ണ്ട ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​​യേ​ലി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം വ​ക​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു യു.​എ​സി​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പ്. റ​ഷ്യ, ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ് എ​ന്നീ സ്ഥി​രാം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്, ഗ്രീ​സ്, ഗ​യാ​ന, പാ​കി​സ്താ​ൻ, പാ​ന​മ, റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് കൊ​റി​യ, സി​യ​റ​ലി​യോ​ൺ, സ്ലൊ​വീ​നി​യ,​ സോ​മാ​ലി​യ എ​ന്നീ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​മേ​യ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത​ത്. 10 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കാം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​മേ​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    14 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ധീ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി അ​മ​ർ ബെ​ന്ദ്ജാ​മ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്ര​മേ​യ​ത്തെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി മോ​ർ​ഗ​ൻ ഓ​ർ​ട്ടേ​ഗ​സ് വി​മ​ൾ​ശി​ച്ചു. ‘ഹ​മാ​സി​നെ വേ​ണ്ട​ രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ക്കാ​ത്ത, സ്വ​യം പ്ര​തി​​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​​യേ​ലി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശം വ​ക​വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത പ്ര​മേ​യ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഹ​മാ​സി​ന് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്’-​ഓ​ർ​ട്ടേ​ഗ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ന​ര​നാ​യാ​ട്ട് തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും അ​വ​രെ നി​രു​പാ​ധി​കം പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന യു.​എ​സി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് പ്ര​മേ​യം. സു​ഹൃ​ദ്‍രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ​ഫ്രാ​ൻ​സും ബ്രി​ട്ട​നു​മൊ​ക്കെ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് യു.​എ​സി​നെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തും. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ഒ​ത്തു​കൂ​ട​ലി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന​തും പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര ഫോ​ർ​മു​ല മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം’ 10നെ​തി​രെ 142 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    X