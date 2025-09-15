Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സ വംശഹത്യ:...
    World
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:36 AM IST

    ഗസ്സ വംശഹത്യ: മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 10,000ത്തിലേറെ ഇസ്രായേൽ സൈനികർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ പുനരധിവാസ വകുപ്പിന്‍റേതാണ് കണക്ക്...
    ഗസ്സ വംശഹത്യ: മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 10,000ത്തിലേറെ ഇസ്രായേൽ സൈനികർ
    cancel
    camera_alt

    (photo: AP Photo / Maya Alleruzzo)

    തെൽ അവീവ്: 2023 ഒക്ടോബർ 7ന് ശേഷം ഇതുവരെ ഏകദേശം 20,000 സൈനികർ വൈദ്യസഹായം തേടിയതായും ഇതിൽ പകുതിയിലധികം പേരും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കാണ് സഹായം തേടിയതെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുനരധിവാസ വകുപ്പ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, യുദ്ധകാലത്ത് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ ഏകദേശം 56 ശതമാനം പേരും പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറും മറ്റ് മാനസികാരോഗ്യ അവസ്ഥകളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. 20 ശതമാനം പേർ ശാരീരിക പരിക്കുകൾക്കൊപ്പം മാനസികാരോഗ്യ അവസ്ഥകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ആകെ 20,000 പേരിൽ 45 ശതമാനം പേർ ശാരീരികമായി പരിക്കേറ്റവരാണ്. പരിക്കേറ്റവരിൽ 9 ശതമാനം പേർക്ക് മിതമായതോ ഗുരുതരമോ ആയ പരിക്കുകളായിരുന്നു. 56 സൈനികരെ 100 ശതമാനത്തിലേറെ അംഗഭംഗം സംഭവിച്ചവരായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 പരിക്കേറ്റവർക്ക് 100 ശതമാനം അംഗഭംഗമുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ 16 പേർക്ക് പക്ഷാഘാതം സംഭവിച്ചു; 99 പേർ കൃത്രിമ അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അംഗഭംഗമുള്ളവരാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ഓരോ മാസവും യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം സൈനികരെയാണ് പുനരധിവാസ വകുപ്പ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. മുൻ യുദ്ധങ്ങളിൽനിന്നടക്കം പുനരധിവാസ വകുപ്പ് ആകെ 81,700 പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 31,000 പേർ അഥവാ 38% പേർ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.

    യുദ്ധം നീണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധന, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുടെ ചികിത്സ, അവരുടെ ആത്മഹത്യാ ചിന്ത, തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നാളുകളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.

    മാർക്കോ റൂബിയോ ഇസ്രാ​യേലിൽ

    ജ​റൂ​സ​ലം: വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ത്തി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള വ​ഴി​യെ​ക്കു​​റി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​മെ​ന്ന് യാ​ത്ര​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് റൂ​ബി​യോ പ​റ​ഞ്ഞു. റൂ​ബി​യോ എ​ത്തി​യ ദി​വ​സം വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 13 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ആ​റ് പേ​ര​ട​ക്ക​മാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ദോ​ഹ​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റൂ​ബി​യോ​യും ട്രം​പും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaidfIsrael armyGaza Genocide
    News Summary - More than 10000 IDF soldiers treated for mental health issues since Oct 7
    Similar News
    Next Story
    X