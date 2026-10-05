ചന്ദ്രനിൽ ആണവ റിയാക്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ യു.എസും ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മിൽ മത്സരം; ‘കീപ്പ്-ഔട്ട് സോണുകൾ’ എന്തുകൊണ്ട് നിർണായകം?text_fields
ചന്ദ്രനിൽ ആണവ റിയാക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരം ശക്തമാകുന്നു. 2030-ഓടെ ചന്ദ്രനിൽ 20 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 'ലൂണാർ റിയാക്ടർ-1' സ്ഥാപിക്കാൻ നാസ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ, ഇന്റർനാഷണൽ ലൂണാർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനായി 10 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 'സെലീന' എന്ന റിയാക്ടർ 2036 ഓടെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് റഷ്യ-ചൈന സംയുക്തപദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ചന്ദ്രനിലെ ഭാവി ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും മനുഷ്യ സാന്നിധ്യത്തിനും ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ചന്ദ്രനിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ദീർഘനേരം ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആണവ റിയാക്ടറുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മത്സരം വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല.
ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യം ആണവ റിയാക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജ്യം അതിന് ചുറ്റും സുരക്ഷാ പരിധി അഥവാ ‘കീപ്പ്-ഔട്ട് സോൺ’ നിർണയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. റിയാക്ടറിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവരാം.
1967-ലെ ഔട്ടർ സ്പേസ് ട്രീറ്റി പ്രകാരം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഒരു രാജ്യത്തിനും സ്വന്തമാക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. എന്നാൽ, സ്വന്തം ആണവ റിയാക്ടറുകളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഏതെങ്കിലും രാജ്യം തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും 'കീപ്പ്-ഔട്ട് സോണുകൾ' അല്ലെങ്കിൽ 'സുരക്ഷാ മേഖലകൾ' പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഗവേഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് നാസ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഈ മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. അമേരിക്കയുടെയും ചൈന-റഷ്യ സംയുക്ത പദ്ധതിയുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ മേഖലയിലേക്കാണ്. സ്ഥിരമായി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളും സ്ഥിരമായി നിഴലിൽ കഴിയുന്ന ഗർത്തങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. സ്ഥിരനിഴൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മഞ്ഞ് നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.
ഭാവിയിലെ ചന്ദ്രദൗത്യങ്ങൾക്ക് ജലം, കുടിവെള്ളത്തിനും ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഇന്ധന നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നതിനാൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ ജലമഞ്ഞിന്റെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ ആണവ റിയാക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മത്സരം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ, സുരക്ഷാ മേഖലകൾ, ഭാവിയിലെ ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ചർച്ചകൾക്കും വഴിതുറക്കുകയാണ്.
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