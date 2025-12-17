Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    17 Dec 2025 10:16 PM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 10:16 PM IST

    ഇത്യോപ്യയുമായി പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കി മോദിയുടെ സന്ദർശനം

    മോ​ദി​ക്ക് ‘ഗ്രേ​റ്റ് ഓ​ണ​ർ നി​ഷാ​ൻ’ ബ​ഹു​മ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    Modis visit strengthens partnership with Ethiopia
    ഇത്യോപ്യയിൽ സംയുക്ത പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

    ആ​ഡി​സ് അ​ബ​ബ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ഇ​ത്യോ​പ്യ​യും ‘സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ’​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ദി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ‘ആ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ നാ​ൽ​ക്ക​വ​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്യോ​പ്യ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ് നാം. ​ഈ വ​ർ​ഷാ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ വ​ഴി പ​ര​സ്പ​ര സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​ർ. ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 500 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ നി​ക്ഷേ​പം വ​ഴി 75,000 തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്’- മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. മോ​ദി​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ‘ഗ്രേ​റ്റ് ഓ​ണ​ർ നി​ഷാ​ൻ’ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ബി​യ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ലി ഒ​രു​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​രു​ന്നി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി ഗാ​യ​ക​ർ ‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം’ ആ​ല​പി​ച്ച​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

