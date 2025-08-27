Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    date_range 27 Aug 2025 8:07 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 8:07 AM IST

    ട്രംപ് വിളിച്ചു, നാലു തവണ; മോദി​ ഫോൺ എടുത്തില്ലെന്ന് ജർമൻ പത്രം

    ട്രംപിന്റെ പതിവ് ഭീഷണികളും സമ്മർദവും ഇന്ത്യക്കുമേൽ ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നും പത്രം
    ന്യൂഡൽഹി: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഇന്നുമുതൽ നടപ്പാക്കാനിരിക്കേ, ട്രംപിന്റെ നാല് ഫോൺ വിളികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് ജർമൻ പത്രം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടർ ആൽഗമൈനെ സെയ്തൂങ്. ഇന്ത്യ-യു.എസ് തർക്കം വിശകലനം ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

    ട്രംപ് വിളിച്ചത് എന്നാണെന്ന് പത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ട്രംപിന്റെ പതിവ് രീതികളും തന്ത്രങ്ങളുമായ പരാതികൾ, ഭീഷണികൾ, സമ്മർദം എന്നിവ ഇന്ത്യക്ക് മേൽ ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നും പത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    അതിനിടെ വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, ഊർജ സുരക്ഷ, സിവിൽ ആണവ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെയും യു.എസിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓൺലൈൻ വഴി ചർച്ച ചെയ്തു. ‘2+2 ഇന്റർസെഷനൽ ഡയലോഗ്’ എന്ന ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിലാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിനായുള്ള 10 വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിരോധ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഈ ​മാ​സം ഏ​ഴി​ന് ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം പ​ക​ര​ത്തീ​രു​വ​ക്ക് പു​റ​മേ​യാ​ണ് ഇ​ത്. ഇ​തോ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മൊ​ത്തം തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രും. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​മ​യം ബ​ു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 12.01ന് ​ശേ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് തീ​രു​വ ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക​യെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ബാ​ധ​ക​മാ​കി​ല്ല. ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​മു​മ്പ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    News Summary - Modi refused Trump's calls 4 times in recent weeks says German newspaper
