മോദി ഫിലിപ്പീൻസിലെത്തി; ആസിയാൻ-കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടികൾക്ക് തുടക്കം

മോദി ഫിലിപ്പീൻസിലെത്തി; ആസിയാൻ-കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടികൾക്ക് തുടക്കംtext_fields
മനില: തെക്കുകിഴക്കൻ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫിലിപ്പീൻസിലെത്തി. ഇന്നും നാളെയുമുള്ള സന്ദർശനത്തിനിടെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രാദേശിക ഉച്ചകോടികളിൽ മോദി പങ്കെടുക്കും.
23-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി, 21-ാമത് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടി എന്നിവയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിലെ സുപ്രധാന പരിപാടികൾ. ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് ആർ. മാർക്കോസ് ജൂനിയറിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മോദി രാജ്യത്തെത്തിയത്. നാളെയാണ് രണ്ട് ഉച്ചകോടികളും നടക്കുന്നത്.
ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക വേദിയായിരിക്കും ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സമുദ്രസുരക്ഷ, കണക്റ്റിവിറ്റി, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും. ഇന്ത്യയുടെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ്' നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിവരുന്നത്.
കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നതോടെ മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ, സമുദ്രസുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, ആഗോള വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയമായേക്കും. ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സന്ദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നത്.
രണ്ട് ഉച്ചകോടികളിലെയും പങ്കാളിത്തം വഴി മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പൊതുവായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള സഹകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കാനുമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.