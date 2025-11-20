Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    20 Nov 2025 11:22 PM IST
    20 Nov 2025 11:22 PM IST

    റോ​​​ബി​​​ൻ ഇ​​​ല​​​ക്കാ​​​ട്ട് മി​​​സോ​​​റി സി​​​റ്റി മേ​​​യ​​​റാ​​​യി വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റു

    റോ​​​​ബി​​​​ൻ ഇ​​​​ല​​​​ക്കാ​​​​ട്ട്

    ഹൂ​​​​സ്റ്റ​​​​ൻ: അ​​​​മേ​​​​രി​​​​ക്ക​​​​യി​​​​ലെ ടെക്സ​സ് സം​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ത്തെ മി​​​​സോ​​​​റി സി​​​​റ്റി മേ​​​​യ​​​​റാ​​​​യി തു​​​​ട​​​​ർ​​​​ച്ച​​​​യാ​​​​യി മൂ​​​​ന്നാം ത​​​​വ​​​​ണ​​​​യും മ​​​​ല​​​​യാ​​​​ളി​യാ​യ റോ​​​​ബി​​​​ൻ ഇ​​​​ല​​​​ക്കാ​​​​ട്ട് ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. കോ​​​​ട്ട​​​​യം കു​​​​റു​​​​മു​​​​ള്ളൂ​​​​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ 12ാമ​ത് മേ​യ​റാ​ണ്. 2020 ഡി​​​​സം​​​​ബ​​​​റി​​​​ലാ​​​​ണ് റോ​​​​ബി​​​​ൻ ആ​​​​ദ്യം മി​​​​സോ​​​​റി സി​​​​റ്റി​​​​ മേ​​​​യ​​​​റാ​​​​യ​​​​ത്. പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു.

    2028 വ​രെ​യാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി. ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ജെ​ഫ്രി ബോ​ണി​യെ 52.61 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട് നേ​ടി​യാ​ണ് റോ​ബി​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

