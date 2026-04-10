Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 10 April 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 11:12 PM IST

    മി​ൻ ഓ​ങ് ലൈ​ങ് മ്യാ​ന്മ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    ജ​ന​റ​ൽ തെ ​വി​ൻ ഓ ​പു​തി​യ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി
    മി​ൻ ഓ​ങ് ലൈ​ങ് മ്യാ​ന്മ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്
    മി​ൻ ഓ​ങ് ലൈ​ങ്

    ബാ​ങ്കോ​ക്ക്: മ്യാ​ന്മ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി മി​ൻ ഓ​ങ് ലൈ​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റു. 2021ൽ ​നൊ​ബേ​ൽ ജേ​താ​വ് ഓ​ങ് സാ​ൻ സൂ​ചി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ് ലൈ​ങ് അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. യു.​എ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​രും അ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും നീ​തി​യു​ക്ത​മോ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മോ അ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ധി​കാ​രാ​രോ​ഹ​ണം. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 90 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളും സൈ​ന്യ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൈ​യ​ട​ക്കി​യ​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം കാ​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി.

    ര​ണ്ട് പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മി​ൻ ഓ​ങ് ലൈ​ങ് സേ​നാ​മേ​ധാ​വി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ചു. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​രും. അ​ടു​ത്ത അ​നു​യാ​യി ജ​ന​റ​ൽ തെ ​വി​ൻ ഓ​യെ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​യാ​ക്കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത 30 അം​ഗ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 28 പേ​രും മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രോ സൈ​നി​ക പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള യൂ​നി​യ​ൻ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ നേ​ര​ത്തേ സൈ​നി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​​ൽ അ​ധി​കാ​ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ച​വ​രോ ആ​ണ്.

    TAGS:presidentworldMyanmar
    News Summary - Min Aung Hlaing, President of Myanmar
