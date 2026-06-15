പാകിസ്താനിൽ സൈനിക പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു; രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പാകിസ്താനിൽ സൈനിക പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു; രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
പാകിസ്താന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലുള്ള മർദാൻ നഗരത്തിന് സമീപം തിങ്കളാഴ്ച പതിവ് പരിശീലന പറക്കലിനിടെ പാകിസ്താൻ വ്യോമസേനയുടെ പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു. അപകടത്തിൽ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ജനവാസമേഖലക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു റോഡിലേക്ക് വിമാനം പെട്ടെന്ന് കൂപ്പുകുത്തി വീഴുന്നതിന്റെയും, ആഘാതത്തിൽ വൻ തീഗോളമായി മാറുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനം നിലംപതിച്ചയുടൻ ഉണ്ടായ വലിയ സ്ഫോടനത്തിൽ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലേക്ക് തീപടരുകയും വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രദേശത്താകെ ചിതറിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാൾ പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയിലെയും മറ്റൊരാൾ പാകിസ്ഥാൻ നാവികസേനയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനം ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന വിവരം അധികൃതർ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എയർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താനായി ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേവലം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പാകിസ്താനിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ സൈനിക വിമാനാപകടമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പാകിസ്താൻ അധീന കശ്മീരിൽ ഉണ്ടായ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിലും അതിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും പൂർണ്ണമായി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
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