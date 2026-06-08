ഇറാനിൽ സൈനിക ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നു; പൗരന്മാരോട് ഉടൻ രാജ്യം വിടാൻ നിർദ്ദേശവുമായി ഇന്ത്യ

ഇറാനിൽ സൈനിക ആക്രമണം ശക്തമാകുന്നു; പൗരന്മാരോട് ഉടൻ രാജ്യം വിടാൻ നിർദ്ദേശവുമായി ഇന്ത്യtext_fields
ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശവുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇറാനിൽ തുടരുന്നവർ ലഭ്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എത്രയും വേഗം രാജ്യം വിടണമെന്നുമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നൽകിയിരുന്ന യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എംബസി ഈ നിർദ്ദേശം പുതുക്കിയത്.
ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാന്റെ തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ മാഹ്ഷാറിലെ പെട്രോകെമിക്കൽ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേലിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാനും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളോടെ ആ കരാർ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും യുദ്ധസാഹചര്യം വീണ്ടും രൂക്ഷമാവുകയുമാണ് ചെയ്തത്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വർധിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് അടിയന്തരമായി രാജ്യം വിടാൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, ഇപ്പോൾ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നേരിട്ട് രാജ്യം വിടാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.
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