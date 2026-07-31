അതിർത്തി തകർത്ത് ആയിരങ്ങൾ; സ്പെയിനിൽ വൻ കുടിയേറ്റ പ്രവാഹം, രാജ്യത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു

അതിർത്തി തകർത്ത് ആയിരങ്ങൾ; സ്പെയിനിൽ വൻ കുടിയേറ്റ പ്രവാഹം, രാജ്യത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചുtext_fields
സ്യൂട്ട: മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് കടലിലൂടെ സ്പാനിഷ് അതിർത്തിയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റക്കാർ ഇരച്ചുകയറിയതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അപകടകരമായ ഈ കുടിയേറ്റ യാത്രക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞത് 15 ആളുകൾ മുങ്ങിമരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നു തരിപ്പണമായതോടെ, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സ്പാനിഷ് സർക്കാർ മേഖലയിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു.
അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സഹായം നൽകണമെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം മാഡ്രിഡിലെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്.യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രധാന പാതയായ സ്യൂട്ടയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.
എത്രപേർ അതിർത്തി കടന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, 2,000ത്തോളം ആളുകൾ സ്യൂട്ടയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്യൂട്ടയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്വയംഭരണ നഗരമായ മെല്ലില്ലയിലും സമാനമായ സംഘർഷങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആഫ്രിക്കയുമായുള്ള ഏക കര അതിർത്തിയാണ് സ്യൂട്ടയും മെല്ലില്ലയും. കനത്ത സുരക്ഷയും അതിർത്തി വേലികളും ശക്തമാക്കിയിട്ടും കുടിയേറ്റക്കാർ ഈ ദുരിതവഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.
നഗരത്തിൽ സുരക്ഷ നിലനിർത്താൻ സിവ് ഗാർഡുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സായുധ സേനയെ അവിടേക്ക് അയക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊറോക്കോയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ചെറിയ സ്പാനിഷ് പ്രദേശത്തേക്ക് അഭയം തേടിയെത്തിയത്. സ്പെയിനിന്റെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തുനിന്നും ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക് വഴി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്യൂട്ട, പണ്ടുമുതലേ യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രധാന പാതയാണ്.
ഇതിനിടെ കടൽ മാർഗ്ഗമെത്തുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരെ നിയമനടപടികൾ പാലിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചയക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മാസം രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയാണ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ വർധനവിന് കാരണമെന്ന് പ്രാദേശിക അധികാരികൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിർത്തി വേലികൾ ചാടിക്കടന്ന് കരമാർഗ്ഗം എത്തുന്നവർക്ക് ഈ കോടതി വിധി ബാധകമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം അനധികൃതമായി സ്യൂട്ടയിൽ പ്രവേശിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ വലിയ അതിർത്തി ലംഘനം യൂറോപ്യൻ തലത്തിൽത്തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെയിനുമായുള്ള തുറന്ന അതിർത്തി കരാറായ 'ശെങ്കൻ കരാർ' താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസാധാരണ നടപടികൾ ആലോചിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സ്യൂട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അനധികൃത കുടിയേറ്റം യൂറോപ്പിന്റെ സുരക്ഷക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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