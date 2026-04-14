    Posted On
    date_range 14 April 2026 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 11:20 PM IST

    പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ഇന്ത്യയിലെ 25 ലക്ഷം ​പേരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ റിപ്പോർട്ട്

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​വും സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 25 ല​ക്ഷം മ​നു​ഷ്യ​രെ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ വ​ലി​യ ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 8.8 ദ​ശ​ല​ക്ഷം പേ​ർ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലാ​കാ​ൻ യു​ദ്ധം കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​ക്ക് 299 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ വ​രെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ‘പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം ഇ​ന്ധ​ന, ച​ര​ക്ക് ചെ​ല​വു​ക​ൾ കൂ​ട്ടു​ക​യും ഗാ​ർ​ഹി​ക വാ​ങ്ങ​ൽ ശേ​ഷി കു​റ​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ്യ അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ര​ക്ക് 23.9 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 24.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും 2,464,698 പേ​രെ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കു​മു​മ്പ് 351,569,000 പേ​ർ ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ത് 354,033,698 ആ​കും. ഇ​ന്ത്യ​യുടെ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും എ​ൽ.​പി.​ജി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്.

    TAGS:UNOmidleastpoverty survey
    News Summary - Midleast conflict: 2.5 million people in India will be pushed into poverty - United Nations report
