മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യവുമായി അടുത്ത ബന്ധം; ഗസ്സ വംശഹത്യയിൽ പങ്കുവഹിച്ചതിന് ടെക് ഭീമനെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യവുമായി അടുത്ത ബന്ധം; ഗസ്സ വംശഹത്യയിൽ പങ്കുവഹിച്ചതിന് ടെക് ഭീമനെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾtext_fields
ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വംശഹത്യയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി മനുഷ്യാവകാശസംഘടനകൾ. ഗസ്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെ, ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറുന്നതിലൂടെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ, മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, വംശഹത്യ എന്നിവയെ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് നിയമ-മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ്മ ടെക് ഭീമന് നോട്ടീസ് നൽകി.
സെന്റർ ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സ്, ആവാസ്, ഗ്ലാൻ (ഗ്ലോബൽ ലീഗൽ ആക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്), യൂറോപ്യൻ ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിസംബർ 2ന് നൽകിയ കത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര-ആഭ്യന്തര നിയമപ്രകാരം സിവിൽ-ക്രിമിനൽ ബാധ്യതകൾക്ക് വിധേയരാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും അതിന്റെ മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടിവുകൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
‘ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യയും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിലൂടെ, ഇസ്രായേലിന്റെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നേരിട്ട് പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ന്യായവും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്’ എന്ന് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ‘ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും’ ‘എ.ഐ സേവനങ്ങളും’ ഇസ്രായേലിന്റെ ബഹുജന നിരീക്ഷണത്തിലും ലക്ഷ്യമിടൽ ഉപകരണത്തിലും എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.
2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 70,000ത്തിലധികം ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും 170,000ത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും സഖ്യസേന എടുത്തുകാണിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിച്ചു, ക്ഷാമം പടർന്നു, ഗസ്സയിലെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കുടിയിറക്കപ്പെട്ടു. വംശഹത്യാ പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലി യൂനിറ്റുകളിലേക്കുള്ള ക്ലൗഡ്, എ.ഐ സേവന വിൽപനയിൽ വർധനവ് കാണിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യവുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.
ഫലസ്തീനികളുടെ കൂട്ട നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഇസ്രായേലിന്റെ ‘യൂനിറ്റ് 8200’ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഒന്ന്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എൻജിനീയർമാർ 11,500 ടെറാബൈറ്റിലധികം തടഞ്ഞ ഫലസ്തീൻ ഫോൺകോളുകളും ഡാറ്റയും സംഭരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടാനുസൃത ‘ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം’ നിർമിച്ചു നൽകി.
ഇത് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കായി ‘കിൽ ലിസ്റ്റുകൾ’ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂർ എൻജിനീറിങ് സഹായവും ടെക് ഭീമൻ നൽകി. കൂടാതെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രധാന സൈനിക യൂനിറ്റുകളെയും ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഓഫെക് യൂനിറ്റ്, മമ്രം, യൂനിറ്റ് 81, അൽ മുനാസെഖ് എന്നിവ ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണത്തെ പിന്തുണച്ചതായും മനുഷ്യാവകാശ ഗ്രൂപ്പുകൾ പറഞ്ഞു.
‘ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് മുതൽ നിരീക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യ വരെ നൽകി ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വംശഹത്യ അസാധ്യമായിരിക്കും’ എന്ന് അബോലിഷനിസ്റ്റ് ലോ സെന്ററിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫെലോ, ബാസൽ എൽ റെവിനി പറഞ്ഞു.
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സേവനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഫലസ്തീനിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘത്തിലെ എറിക് സൈപ്പ് പറഞ്ഞു.
ഡിസംബർ 5 ന് നടന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘങ്ങൾ കത്ത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇസ്രായേലി സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായുള്ള കമ്പനിയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ അതിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
