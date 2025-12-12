Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    12 Dec 2025 11:41 PM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 11:41 PM IST

    മെക്സികോ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി

    മെക്സികോ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മെ​ക്​​സി​കോ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ, വാ​ഹ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ മെ​ക്സി​കോ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ ഇ​ത് സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 11നാ​ണ് മെ​ക്സി​കോ സെ​ന​റ്റ് താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കും.

    മെ​ക്സി​കോ​യു​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 50 വ​രെ ശ​ത​മാ​നം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ, ചൈ​ന, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​രാ​റി​ല്ലാ​ത്ത​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം മെ​ക്സി​കോ​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​സ​ഞ്ച​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 20 മു​ത​ൽ 35 വ​രെ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച തീ​രു​വ. 2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ മെ​ക്സി​കോ​യി​ലേ​ക്ക് 5.7 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:World News
    News Summary - Mexico's steep tariff hikes will hit 75% of India's exports from January
