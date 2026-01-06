Begin typing your search above and press return to search.
    അമേരിക്കൻ ആക്രമണ സാധ‍്യത തള്ളി മെക്സികോ; യു.​എ​സുമായി മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധ​മാ​ണെന്ന് ക്ലോ​ഡി​യ ഷീ​ൻ​ബോം

    Donald Trump, Claudia Sheinbaum
    മെ​ക്സി​കോ സി​റ്റി: വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി മെ​ക്സി​കോ ത​ള്ളി.

    ട്രം​പ് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്ക​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​വ​ശ‍്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ക്ലോ​ഡി​യ ഷീ​ൻ​ബോം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക ത​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ‍്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും ഷെ​യി​ൻ​ബോം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

