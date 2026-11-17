ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി മെറ്റ; ലൈംഗികച്ചുവയുള്ളതും അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ പോസ്റ്റുകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി മെറ്റ. ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അൽഗോരിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നും ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എ.ഐ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റെക്കമെൻഡേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പങ്കുവെച്ച ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി. ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ കാത്തുനിൽക്കാതെ, ഉള്ളടക്കം ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എ.ഐ സംവിധാനം അവ പരിശോധിച്ച് ഒഴിവാക്കും. ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഈ സംവിധാനം. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോക്താക്കൾ നൽകുന്ന പരാതികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പകുതിയായി കുറഞ്ഞതായും മെറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകളും പരിശോധനകളും
മെറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മുപ്പതോളം പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന ബി.ബി.സി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ കണ്ടന്റ് മോഡറേഷൻ സംവിധാനം കടുത്ത വിമർശനം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം മെറ്റയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മെറ്റയുടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൂടാതെ, റെക്കമെൻഡേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഏകപക്ഷീയമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം പ്രചരിക്കപ്പെടാതെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 10-ന് കേന്ദ്ര ഐ.ടി മന്ത്രാലയം മെറ്റയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പമോ അക്രമമോ പൊതുജന സമാധാനത്തിന് ഭംഗമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അൽഗോരിതം വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മെറ്റ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്:
സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടന്റ് കൺട്രോൾ: സെർച്ച്, റീൽസ്, എക്സ്പ്ലോർ, ഫീഡ് എന്നിവയിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കാണുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
ഹിഡൻ വേഡ്സ്: കമന്റുകളിലും മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റുകളിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, ഇമോജികൾ എന്നിവ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം.
നോട്ട് ഇന്ററസ്റ്റഡ് & ബ്ലോക്കിങ്: താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താനും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെയും അവർ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഫോളോ ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അവസരമുണ്ട്.
ടീൻ അക്കൗണ്ടുകൾ: കൗമാരക്കാർക്കായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'ടീൻ അക്കൗണ്ടുകളിൽ' 13+ കണ്ടന്റ് സെറ്റിംഗുകളാണ് സ്വാഭാവികമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കമ്മ്യൂനിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായവ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി. 2021-ലെ ഐ.ടി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രതിമാസ സുതാര്യത റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.