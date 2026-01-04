Begin typing your search above and press return to search.
    അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് മിണ്ടാതെ ഇന്ത്യയുടെ ‘വെനിസ്വേലൻ’ പ്രതികരണം; സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം

    പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, നികോളസ് മദുറോ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​മേ​രി​ക്ക​യെ കു​റി​ച്ച് ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടാ​തെ, വെ​നി​​സ്വേ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​​​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കു​മേ​ൽ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ കു​റി​ച്ചും അ​വി​ടേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ സീ​ലി​യ ഫ്ലോ​റെ​സി​നെ​യും യു.​എ​സി​​ലേ​ക്ക് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​​വ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന വി​ദേ​ശകാര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​മേ​ൽ യു.​എ​സ് ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ത​ങ്ങ​ൾ ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​​വ​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ സി​ലി​യ ഫ്ലോ​റെ​സി​നെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​ദേ​ശകാര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്താ കു​റി​പ്പ്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന: ‘‘​വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ സ​സൂ​ക്ഷ്മം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വെ​നി​​സ്വേ​ല​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ​ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. ക​റാ​ക്ക​സി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കും. യു.​എ​സ് ന​ട​പ​ടി​​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് യു.​എ​സി​നെ നോ​വി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശകാര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന.

    TAGS:venezuelaIndiaDonald TrumpUSANicolas MaduroIndian Foreign Ministry
    News Summary - Matter of Deep Concern: Indias Venezuela Statement Carefully Worded, No Mention of US
