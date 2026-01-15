Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഅലപ്പോയിൽ വൻ സൈനിക...
    World
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:43 PM IST

    അലപ്പോയിൽ വൻ സൈനിക സന്നാഹം

    text_fields
    bookmark_border
    അലപ്പോയിൽ വൻ സൈനിക സന്നാഹം
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ല​പ്പോ: സി​റി​യ​യി​ലെ അ​ല​പ്പോ സി​റ്റി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​ന​യും കു​ർ​ദി​ഷ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ​സാ​യു​ധ​വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ ഇ​ട​നാ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി സൈ​ന്യം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ​മ​യം.

    അ​ല​പ്പോ​യി​ലും പ​രി​സ​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ന​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണി​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    കു​ർ​ദി​ഷ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ഫോ​ഴ്സ​സി​നോ​ടും (എ​സ്.​ഡി.​എ​ഫ്) മ​റ്റു സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളോ​ടും യൂ​ഫ്ര​ട്ടീ​സി​ന്റെ മ​റു​ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് സൈ​ന്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​നാ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ല​പ്പോ​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​നു​നേ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​സ്.​ഡി.​എ​ഫ് ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aleppo
    News Summary - Massive military buildup in Aleppo
    Similar News
    Next Story
    X