ജപ്പാനിൽ വൻ ഭൂചലനം; കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിരവധിപേർ കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്

ജപ്പാനിൽ വൻ ഭൂചലനം; കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിരവധിപേർ കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്text_fields
ടോക്യോ: ദക്ഷിണ ജപ്പാനിലെ പ്രധാന ദ്വീപായ ക്യൂഷുവിലെ കുമമോട്ടോ പ്രവിശ്യയിൽ വൻ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി സൂനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും തീരദേശവാസികളോട് ഉടൻ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക സമയം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30ഓടെയായിരുന്നു ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. കുമമോട്ടോയിലെ ഒരു ഷോപ്പിങ് മാളാണ് തകർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇവിടെയാണ് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഷിങ്കൻസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതോടൊപ്പം കുമമോട്ടോ വിമാനത്താവളത്തിലെ സർവിസുകളെയും ബാധിച്ചു. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ അസാധാരണ സാഹചര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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