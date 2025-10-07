Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightസ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​കു​മോ...
    World
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:31 AM IST

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​കു​മോ ബ​ർ​ഗൂ​തി?

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​കു​മോ ബ​ർ​ഗൂ​തി?
    cancel
    camera_alt

    ഇസ്രായേൽ ജയിലിലുള്ള മർവാൻ ബർഗൂതി (2004 ലെ ചിത്രം)

    മോ​ചി​ത​നാ​യാ​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര ഫ​ല​സ്​​തീ​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭൂ​മി​ക​യി​ൽ മ​ർ​വാ​ൻ ബ​ർ​ഗൂ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ മ​ര​ണ​ത്താ​ല​ല്ലാ​തെ മോ​ചി​ത​നാ​കാ​ൻ യാ​തൊ​രു വ​ഴി​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ർ​വാ​ന്​ വേ​ണ്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ല​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ഹ​മാ​സ്​ വാ​ശി പി​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പ​ല ത​വ​ണ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​​തെ പോ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ക​ഠി​ന ദൗ​ത്യ​മാ​ണ്​ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സേ​ന​യു​ടെ പി​ന്മാ​റ്റം, ബ​ന്ദി മോ​ച​നം, മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​ർ എ​ന്നീ അ​ടി​യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​ക്കാ​ല ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം, ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം പോ​ലെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​മാ​ണ്​ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ട്ടി​ക ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ്​ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഹ​മാ​സ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹ​മാ​സ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ചി​ല​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ വ​ലി​യ ത​ട​സ്സ​മാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മ​ർ​വാ​ൻ ബ​ർ​ഗൂ​തി​യു​ടെ പേ​രാ​ണ്​ അ​തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ ഫ​ത​ഹി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി​ട്ടു​കൂ​ടി മ​ർ​വാ​നു​വേ​ണ്ടി എ​ന്നും ഹ​മാ​സ്​ സ​മ്മ​ർ​ദം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ്​-​ലെ​നി​നി​സ്റ്റ്​ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പോ​പു​ല​ർ ഫ്ര​ണ്ട്​ ഫോ​ർ ദ ​ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ്​ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ (പി.​എ​ഫ്.​എ​ൽ.​പി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ്​​മ​ദ്​ സാ​ദ​ത്ത്, ​ഹ​മാ​സ്​ ക​മാ​ൻ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബ​ർ​ഗൂ​തി, വെ​സ്റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ലെ ഹ​മാ​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​മി​ദ്, അ​ബ്ബാ​സ്​ അ​ൽ സ​യ്യി​ദ്, ഹ​സ​ൻ സ​ലാ​മി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ​ർ. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം 60 വ​യ​സ്സി​ലേ​റെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 117 ത​ട​വു​കാ​രാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. 13 പേ​ർ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. മൊ​ത്തം 303 പേ​രാ​ണ്​ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘അ​റ​ഫാ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ൻ​ഗാ​മി’

    മോ​ചി​ത​നാ​യാ​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര ഫ​ല​സ്​​തീ​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭൂ​മി​ക​യി​ൽ മ​ർ​വാ​ൻ ബ​ർ​ഗൂ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ മ​ര​ണ​ത്താ​ല​ല്ലാ​തെ മോ​ചി​ത​നാ​കാ​ൻ യാ​തൊ​രു വ​ഴി​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ർ​വാ​ന്​ വേ​ണ്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ല​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ഹ​മാ​സ്​ വാ​ശി പി​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല.

    യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്​ ഫ​ത​ഹി​ന്‍റെ സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ത​ൻ​സീ​മി​ന്‍റെ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന മ​ർ​വാ​ൻ. 2002ലാ​ണ്​ മ​ർ​വാ​നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ ചാ​ർ​ത്തി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്‍റെ വി​ചാ​ര​ണ നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത മ​ർ​വാ​ൻ കേ​സ്​ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ എ​തി​ർ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​തെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി കോ​ട​തി വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ മ​ർ​വാ​നെ അ​ഞ്ച് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​ത്തി​ന്​ ശി​ക്ഷി​ച്ചു. 23 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 65കാ​ര​നാ​യ മ​ർ​വാ​ന്​ ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ മ​ണ്ടേ​ല’ എ​ന്നൊ​രു വി​ളി​പ്പേ​ര്​ കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. ഹ​മാ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​നി​ക​ൻ ഗി​ലാ​ത്​ ശ​ലി​തി​ന്‍റെ മോ​ച​ന​ത്തോ​ട്​​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള 2011ലെ ​ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ മ​ർ​വാ​ന്‍റെ പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഹ​മാ​സ്​ കി​ണ​ഞ്ഞു​ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. യ​ഹ്​​യ സി​ൻ​വ​റി​നെ വ​രെ അ​ന്ന്​ വി​ട്ട​യ​ച്ച ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മ​ർ​വാ​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. വെ​സ്റ്റ്​​ബാ​ങ്കി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തീ​രാ​ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള നേ​താ​വി​നെ തു​റ​ന്നു​വി​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം മി​ത​വാ​ദി​യാ​യ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ അ​ബ്ബാ​സ്​ അ​പ്ര​സ​ക്​​ത​നാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജാ​ഗ്ര​ത കൂ​ടി​യാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്താ​യാ​ലും യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​രം ബാ​ഹ്യ​പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ ഫ​ത​ഹും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്നൊ​രു ഘ​ട്ടം വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ​ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​യേ​ണ്ടി​വ​രും. ഹ​മാ​സി​നെ അ​പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം ക​രി​സ്മ​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു നേ​താ​വ്​ എ​ന്താ​യാ​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഫ​ത​ഹി​ന്‍റെ നി​ര​യി​ലി​ല്ല. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ർ​വാ​ന്‍റെ പേ​ര്​ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ വ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​​ ചി​ല നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazanewsBarghoutiLatest News
    News Summary - Marwan Barghouti
    Similar News
    Next Story
    X