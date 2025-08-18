Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_right"ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ...
    World
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:09 AM IST

    "ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് യു.എസ് ഓരോ ദിവസവും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്" -മാർക്കോ റൂബിയോ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് യു.എസ് ഓരോ ദിവസവും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് -മാർക്കോ റൂബിയോ
    cancel
    camera_altമാർക്കോ റൂബിയോ

    ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള തലത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഇടയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ദിനംപ്രതി തങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് യു.എസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കോ റൂബിയോ.

    "ഓരോ ദിവസവും ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്താനും ഇടയിലും കംബോഡിയക്കും തായ്‍ലൻഡിനും ഇടയിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്." പ്രസ് ഷോയിൽ നടന്ന എൻ.ബി.സിയുടെ ന്യൂസ് മീറ്റിൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും മാർക്കോ സംസാരിച്ചു. ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും പരസ്പരം സമ്മതിക്കാതെ വെടി നിർത്തൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും റഷ്യ ഇതിന് തയാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    വെടി നിർത്തൽ കരാറിലെത്തുന്നതിനെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് നിലനിർത്തുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റഷ്യക്കും യുക്രെയ്നും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥിരം വെടി നിർത്തലിനു പകരം ഇരുവർക്കുമിടയിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടു വരാനാണ് യു.എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ വിഷയത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ഇടപെട്ട് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുവെന്നാണ് മാർക്കോയുടെ വാദം. എന്നാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്ര തലവൻമാർ ഇടപെട്ടില്ലെന്നാണ് പാർലമെന്‍റിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ചർച്ചയിൽ പ്രധാന മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USMarco RubioIndia-PakistanDonald Trump
    News Summary - Marco rubio's statement about tension situation between India and Paksitan
    Similar News
    Next Story
    X