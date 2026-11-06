രാജി അഭ്യൂഹം തള്ളി മാർക്കോ റൂബിയോ; 2028-നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല

രാജി അഭ്യൂഹം തള്ളി മാർക്കോ റൂബിയോ; 2028-നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ലtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യു.എസിൽ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ രാജിവെക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് തള്ളി വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. എന്നാൽ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് റൂബിയോ മറുപടി നൽകിയില്ല.
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് "എപ്പോഴും എന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു" എന്ന് റൂബിയോ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. "നിങ്ങളോട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "കൂടാതെ അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ പോകുകയാണെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചിരിയാണ് വരാറുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിക്കും, 'ഏത് ജോലിയാണ്?'" റൂബിയോ ട്രംപിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയാണ്. 2028-ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ റൂബിയോ തയ്യാറായില്ല. "ഞാൻ ഇനി 2028-നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല." വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് റൂബിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം റൂബിയോ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. റൂബിയോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളും മറ്റ് സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് റൂബിയോ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും തുടർന്ന് ജോലിയിൽ തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ചിലർ പറഞ്ഞു. ഈ ആഴ്ച നടന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു.